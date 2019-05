Keines der beiden Länder strebe einen langen Handelskrieg an, der das Wirtschaftswachstum unterminiere. Allerdings hätten chinesische Regierungsvertreter bereits verlauten lassen, dass sie keine Wahl hätten und Gegenmaßnahmen einleiten würden. Präsident Xi möchte den Eindruck vermeiden, dass China dem Druck der USA nachgebe. Im Gegenzug gebe es in der US-Regierung vermehrt kritische Stimmen, die der Meinung seien, dass Trump nicht ausreichend Zugeständnisse von Peking erreiche. Beide Seiten hätten also Gründe für ihr hartes Vorgehen, zumindest bis eine deutliche Reaktion der Märkte sie zu einem Abkommen bewege. In der Zwischenzeit würden die Verzögerung, die erhöhten Spannungen, die zusätzliche Unsicherheit sowie ein möglicher Komplettzusammenbruch der Gespräche sehr beunruhigend für Investoren sein.



Die Stärkung des US-Dollars sei eine wahrscheinliche Folge dieser Entwicklung, da die Investoren unweigerlich seine wahrgenommene Sicherheit folgen würden. Ein weiterer klassischer, sicherer Hafen - der Japanische Yen -, habe bereits deutlich an Wert zugelegt. Der US-Dollar würde auch dann einen Aufwärtsdruck verspüren, wenn die chinesische Regierung ihre Konjunkturmaßnahmen verstärke, um die Auswirkungen der Handelszölle abzuschwächen. Zu beachten sei hierbei, dass die People’s Bank of China (PBC) zwar eine weitere Abwertung des Yuan tolerieren werde, aber davor zurückschrecke, es als Vergeltungsmittel einzusetzen. Das würde nicht nur den Zorn Präsident Trumps nach sich ziehen. Eine schwächere Währung würde zudem riskieren, Kapitalabflüsse auszulösen und so die Bemühungen Chinas beeinträchtigen, seine Wirtschaft zu öffnen.



In diesem Szenario werde der Technologiesektor aller Voraussicht nach am stärksten die Auswirkungen spüren. Rund 60 Prozent der Umsätze im S&P 500 Tech Sector würden außerhalb der USA erfolgen. Der Sektor sei mit diesem Anteil am stärksten auf globales Wachstum angewiesen. Darüber hinaus dominiere unter den chinesischen Gütern, die bisher von US-Einfuhrzöllen nicht berührt würden, die Unterhaltungselektronik, vor allem Mobiltelefone und Computerhardware. Defensive Sektoren wie Immobilien, Versicherungen, Telekommunikation und Versorgungsunternehmen könnten vergleichsweise besser abschneiden. Sie würden nur wenige Einnahmen außerhalb der USA erzielen.



Trotz aller Schwächen von Risikoanlagen bestehe weiterhin eine Wahrnehmung für einen schlussendlichen Durchbruch dieser Assetklasse. Es gebe eine Vielzahl von Investoren, die Anfang 2019 nicht auf den Zug dieses Investmentansatzes mit aufgesprungen seien. Sie stünden nun an der Seitenlinie und würden nach Anlagemöglichkeiten suchen. Risikoanlagen würden wahrscheinlich in den kommenden Wochen noch zu kämpfen haben, doch es werde auch interessierte Käufer geben. (Ausgabe vom 10.05.2019) (13.05.2019/ac/a/m)







Ermutigt von starkem US-Wirtschaftswachstum und Aktienmärkten habe Präsident Trump seine Drohung wahr gemacht und die Zölle auf chinesische Importe in die USA angehoben. Da die Finanzmärkte eigentlich in Erwartung eines Handelsabkommens zwischen Washington und Peking einen Wegfall der Zölle nahezu vollständig eingepreist hätten, seien diese Neuigkeiten ein Schock gewesen. Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sei seit gestern um über zwei Prozent seiner April-Höchststände gefallen; Europas Stoxx 600 sei um etwa vier Prozent auf das Niveau von Anfang März gefallen und asiatische Währungen hätten sich auf dem schwächsten Level seit Januar bewegt, während sich die Aktienmärkte der Region auf Talfahrt begeben hätten.