Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem man sich Anfang Mai beim Handelsstreit zwischen den USA und China bereits auf der Zielgeraden wähnte, haben sich die Fronten in der vergangenen Woche wieder zunehmend verhärtet, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Der Besuch des chinesischen Vizepremiers Liu He in den USA habe ohne weitere Fortschritte geendet. Noch während der Gespräche hätten die USA die Importzölle auf chinesische Produkte im Volumen von 200 Milliarden Dollar von bislang 10 Prozent auf 25 Prozent erhöht. Zudem habe Trump Pläne bekannt gegeben, den Zollsatz von 25 Prozent auf alle chinesischen Importe auszuweiten. Steigende US-Zölle seien in der Vergangenheit stets mit einer Abwertung des Renminbi einhergegangen. Dieser habe seit Anfang vergangener Woche gegenüber dem Euro mehr als 2,5 Prozent verloren.Die Regierung in Peking habe gestern mit Vergeltungsmaßnahmen reagiert. Ab dem 1. Juni würden Zölle auf US-Einfuhren im Volumen von 60 Milliarden Dollar von derzeit 5 bis 10 Prozent auf 5 bis 25 Prozent erhöht. Anfang dieses Monats habe man noch auf die Unterzeichnung eines Abkommens Ende Juni am Rande des G-20-Treffens in Japan gehofft. Derzeit sei man froh, wenn das Treffen der zwei Präsidenten überhaupt zu Stande komme. Den Renminbi sieht die Deutsche Bank AG weiter unter Druck. (14.05.2019/ac/a/m)