Dazu würden die Emissionen gehören, die mit der Herstellung sowie der Gewinnung, Verarbeitung und Verteilung von Energieträgern (Strom und Kraftstoff) verbunden seien. Eine in der Zeitschrift Nature Sustainability veröffentlichte Studie (3. Edition, Juni 2020, "Net emission reductions from electric cars and heat pumps in 59 world regions over time") bestätige, dass sich die Weiterentwicklung von Elektrofahrzeugtechnologien angesichts der CO2-Einsparungen gegenüber Verbrennern lohne.



Allerdings wirke sich die Stromquelle auf die Emissionen des Elektrofahrzeugs aus, die je nach geografischem Gebiet und der Verwendung bestimmter Energiequellen (d. h. Erdgas, Kernkraft, Kohle, Wind) für die Stromerzeugung variieren würden. In einer von deutschen Wissenschaftlern am 17. April 2019 am ifo-Institut vorgestellten Studie heiße es beispielsweise, dass Elektrofahrzeuge unter Berücksichtigung der Batterieproduktion und des deutschen Energiemixes sogar mehr CO2 erzeugen würden als Dieselfahrzeuge. Es gebe also Unterschiede je nach Land und Energieträger.



Darüber hinaus verschärfe sich die Debatte je nach verwendeter Technologie. Klimabewusste Verbraucher sollten sich vor Übertreibungen hüten. Laut einer kürzlich von Transport & Environment (11/2020) veröffentlichten Studie mit dem Titel "Plug-in hybrids: is Europe heading for a new dieselgate?" hätten beispielsweise drei der beliebtesten Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge (PHEVs), die 2019 verkauft worden seien, unter optimalen Testbedingungen 28 bis 89 Prozent höhere Emissionen als beworben erzeugt.



PHEVs würden sich mit niedrigen CO2-Emissionen rühmen, die in der Regel nicht mehr als ein Drittel eines herkömmlichen Autos mit Verbrennungsmotor betragen würden. Doch die drei von Emissions Analytics getesteten Fahrzeuge - von Transport & Environment für die Studie in Auftrag gegeben - hätten alle ihre versprochenen CO2-Einsparungsziele verfehlt, selbst wenn sie mit einer vollgeladenen Batterie gestartet seien. Beim Start mit einer leeren Batterie seien die Ziele sogar noch weiter verfehlt worden: Die CO2-Emissionen seien bis zu achtmal höher gewesen als angegeben.



Neue Green-Finance-Regelungen könnten Herstellern, die PHEVs als "nachhaltige Investitionen" anpreisen würden, bereits 2026 einen Riegel vorschieben. Dies könnte den Übergang zu vollelektrischen Fahrzeugen beschleunigen und Europa dem Klimaziel näherbringen. Einige vorausschauende EU-Mitgliedsstaaten hätten PHEVs bereits von Steuervergünstigungen ausgeschlossen, was zu einem Anstieg der Verkäufe von reinen Elektrofahrzeugen geführt habe (Quelle: electrive.com, "Is this the end of plug-in hybrid sales in the EU").



Nichtsdestotrotz sollte berücksichtigt werden, dass der Übergang zu Elektrofahrzeugen nicht immer Treibhausgase reduziere, da die Stromerzeugung noch nicht klimaneutral sei. Daher sei eine genaue Bewertung der Scope 1-, 2- und 3-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs unerlässlich. Über die Hersteller von Elektroautos und ihre Fähigkeit, positiv und im gewünschten Tempo zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad beizutragen, müsse dementsprechend von Fall zu Fall entschieden werden. Die Verfügbarkeit von genauen Daten zur Quantifizierung der Scope 1-, 2- und 3-Emissionen sei dafür entscheidend.



Abschließend sei noch gesagt: Es ist nicht alles grün, was glänzt, so Nina Lagron. (07.05.2021/ac/a/m)







