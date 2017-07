NYSE Euronext-Aktienkurs Medtronic-Aktie:

USD 87,55 +0,33% (07.07.2017, 16:09)



ISIN Medtronic-Aktie:

IE00BTN1Y115



WKN Medtronic-Aktie:

A14M2J



Ticker-Symbol Medtronic-Aktie Deutschland:

2M6



NYSE Euronext Ticker-Symbol Medtronic-Aktie:

MDT



Kurzprofil Medtronic plc.:



Medtronic plc. (ISIN IE00BTN1Y115 / WKN A14M2J, Ticker-Symbol: 2M6, NYSE Euronext Ticker-Symbol: MDT) gehört zu den global führenden Unternehmen im Bereich Medizintechnik. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt vor allem auf der Entwicklung und Herstellung von Produkten für den Einsatz in der Kardiologie und Herzchirurgie. Anfang 2015 schloss Medtronic die Übernahme von Covidien ab.







(07.07.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Chicago (www.aktiencheck.de) - Medtronic-Aktienanalyse der Analystin Kaila Krum von William Blair & Co:Laut einer Aktienanalyse äußert Kaila Krum, Analystin beim Investmenthaus William Blair & Co, in Bezug auf die Aktien des Anbieters von Medizintechnik Medtronic plc. ( ISIN IE00BTN1Y115 WKN A14M2J , Ticker-Symbol: 2M6, NYSE Euronext Ticker-Symbol: MDT) im Rahmen einer Ersteinschätzung die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Medtronic plc. habe sich in den letzten Jahren Möglichkeiten geschaffen mittels Übernahmen oder strategischer Veräußerungen einen Hebel zu realisieren, was dem Unternehmen dabei helfen sollte auf Dauer ein zweistelliges Gewinnwachstum zu erzielen.Die Covidien-Transaktion dürfte Medtronic auf Sicht von drei Jahren Kosteneinsparungen von 850 Mio. USD erlauben. Bislang seien es mehr als 600 Mio. USD.Die Analystin Kaila Krum sieht aber noch zusätzliche Gelegenheiten die operative Marge zu verbessern. In Frage kommen könnte ein Verkauf des nur lang wachsenden und wenig profitablen Patientenüberwachungsgeschäfts.Börsenplätze Medtronic-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medtronic-Aktie:76,68 EUR -0,47% (07.07.2017, 13:14)Tradegate-Aktienkurs Medtronic-Aktie:76,68 EUR +0,34% (07.07.2017, 15:45)