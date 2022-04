Offenlegungen



3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen zwölf Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Erste Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Erste Group-Aktie:

30,26 EUR -4,12% (29.04.2022, 14:46)



Wiener Börse-Aktienkurs Erste Group-Aktie:

30,23 EUR -2,23% (29.04.2022, 14:39)



ISIN Erste Group-Aktie:

AT0000652011



WKN Erste Group-Aktie:

909943



Ticker-Symbol Erste Group-Aktie:

EBO



Wiener Börse-Symbol Erste Group-Aktie:

EBS



Kurzprofil Erste Group Bank AG:



Die Erste Group (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) wurde 1819 als die "Erste österreichische Spar-Casse" gegründet. Im Jahr 1997 ging sie mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Seither hat die Erste Group mehr als zehn Banken akquiriert und ihre Kundenanzahl von 600.000 auf mehr als 16 Mio. erhöht. Mehr als 99% der Kunden leben innerhalb der Grenzen der EU. Die EU-Mitgliedschaft gibt den Ländern der Region einen stabilen rechtlichen Rahmen, der ihre wirtschaftliche Entwicklung unterstützt.



Gegenwärtig ist die Erste Group einer der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU. Zu den Kernaktivitäten der Erste Group gehören neben der traditionellen Stärke im Privatkundengeschäft auch die Beratung und Unterstützung von Firmenkunden bei Finanzierungs-, Veranlagungs- und Absicherungsfragen sowie beim Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten, Finanzierung des öffentlichen Sektors und Aktivitäten am Interbankenmarkt. (29.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Erste Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Jovan Sikimic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Erste Group Bank AG (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) unter die Lupe.Starke Kernerträge und niedrige Risikokosten würden durch höhere Kosten und ein schwächeres Handelsergebnis ausgeglichen. Ausblick für das GJ 2022 dank besserem Zins- und Provisionsergebnis sogar leicht erhöht. CET 1-Schwäche nur vorübergehend, Erste bestätige 13,5%-Ziel.Der Q1-Nettogewinn von EUR 449 Mio. habe 8-10% über den Erwartungen gelegen, während die Erste beim Vorsteuerergebnis in etwa im Rahmen gelegen habe. Nichtsdestotrotz würden die Analysten die Qualität der GuV in Q1 22 für gut halten, da die Kernerträge besser als erwartet ausgefallen seien und die Risikokosten (wie erwartet) niedrig gewesen seien, was jedoch durch etwas höhere Betriebskosten und ein schwaches Handelsergebnis ausgeglichen worden sei. Das Kreditwachstum habe seit Ende 2021 2,8% betragen während die NIM den Aufwärtstrend um 6 Basispunkte im Vergleich zum vorangegangenen Quartal auf 2,14% fortgesetzt habe, was auf anhaltende Zinserhöhungen in Tschechien und Ungarn zurückzuführen sei. Der Provisionsertrag habe sich mit einer robusten Dynamik aus den vorangegangenen Quartalen fortgesetzt.Das Jahr 2022 habe mit niedrigen Risikokosten von 13 Basispunkten gegenüber 9 Basispunkten nach dem GJ 2021 begonnen und damit innerhalb der Prognose von <20 Basispunkten gelegen. Was die Qualität der Aktiva betreffe, so habe es in Q1 eine marginale Verbesserung der Stufe 2/NPL-Kredite um 10 Basispunkte auf 16,6% bzw. 2,3% gegeben. Die Betriebskosten seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, was vor allem auf höhere Einlagesicherungsgebühren (HU, RO, AT) und den Druck auf die Personalkosten in Tschechien zurückzuführen sei.Trotz der anhaltenden geopolitischen Risiken habe die Erste die Prognose für 2022, die mit der Veröffentlichung von Q4 21 kurz nach Ausbruch des RU/UA-Krieges vorgelegt worden sei, leicht positiv bei den Zins- und Provisionserträgen angepasst.CET1 (FL) habe sich gegenüber dem Vorquartal um 80 Basispunkte auf 13,70% verschlechtert, was auf den ersten Blick etwas tiefgreifend erscheine. Allerdings seien die Gewinne des 1. Quartals 22 nicht berücksichtigt worden und zusätzlich zum Effekt des Geschäftswachstums (-30 Basispunkte) seien die Auswirkungen durch eine strukturelle einmalige Veränderung der RWA (-30 Basispunkte) und ein negatives OCI aufgrund steigender Zinssätze (-13 Basispunkte) bestimmt worden.In Bezug auf RU/UA habe die Erste das vernachlässigbare direkte Engagement (ca. EUR 50 Mio.) bekräftigt und auf das begrenzte Engagement von EUR 6,4 Mrd. (1,9% des Gesamtvolumens) gegenüber Firmenkunden der Gruppe hingewiesen, die entweder in RU/UA/BY tätig seien oder aufgrund von sektoralen Sanktionen betroffen seien.Wesentliche Punkte aus der Telefonkonferenz:- Die Risikokostenprognose werde durch verschiedene Faktoren beeinträchtigt, aber angesichts der hohen Qualität des Unternehmensportfolios, der robusten Qualität der Aktiva, der Unterstützung durch EU-Fonds und der verfügbaren Management-Overlays werde die Prognose von <20 Basispunkten für das Geschäftsjahr 22 nicht angetastet.- Die Aussage über eine signifikant positive Sensitivität des Nettoinventarwerts auf künftige Zinserhöhungen der EZB (insbesondere von null auf positiv) sei bestätigt worden.- Die Erste bekräftige ihre Bereitschaft nach Übernahmen, im Falle einer kapitalgenerierenden Akquisition, das CET1-Ziel von 13,5% zu unterschreiten.Die letzte Empfehlung zur Erste Group-Aktie lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Jovan Sikimic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 29.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: