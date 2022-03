12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Erste Group Bank AG:



Die Erste Group (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) wurde 1819 als die "Erste österreichische Spar-Casse" gegründet. Im Jahr 1997 ging sie mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Seither hat die Erste Group mehr als zehn Banken akquiriert und ihre Kundenanzahl von 600.000 auf mehr als 16 Mio. erhöht. Mehr als 99% der Kunden leben innerhalb der Grenzen der EU. Die EU-Mitgliedschaft gibt den Ländern der Region einen stabilen rechtlichen Rahmen, der ihre wirtschaftliche Entwicklung unterstützt.



Gegenwärtig ist die Erste Group einer der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU. Zu den Kernaktivitäten der Erste Group gehören neben der traditionellen Stärke im Privatkundengeschäft auch die Beratung und Unterstützung von Firmenkunden bei Finanzierungs-, Veranlagungs- und Absicherungsfragen sowie beim Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten, Finanzierung des öffentlichen Sektors und Aktivitäten am Interbankenmarkt. (25.03.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Erste Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Jovan Sikimic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), ändern in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Empfehlung für die Aktie der Erste Group Bank AG (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) von "Halten" auf "Kauf".Das direkte Engagement der Erste in Russland, Weißrussland und der Ukraine belaufe sich auf EUR 50 Mio., das Exposure gegenüber Unternehmen, die in den drei Ländern ein EBITDA erwirtschaften würden, betrage EUR 1,9 Mrd. und gegenüber Betrieben, die von den Sanktionen betroffen sein könnten, belaufe es sich auf EUR 2,5 Mrd. Bei diesen Kunden handle es sich um stabile und gut diversifizierte multinationale Unternehmen aus den Bereichen Energie, Automobil und Baustoffe. Die Insolvenzen der Sberbank -Zweigstellen in Ungarn, Österreich und Tschechien dürften keine wesentlichen Auswirkungen auf das Ergebnis haben.Die Erste habe ihre Prognose für 2022, die eine zweistellige Eigenkapitalrendite, Risikokosten von weniger als 20 Basispunkte (Bps), ein niedriges bis mittleres einstelliges Wachstum bei den Gebühren- und Provisionseinnahmen und ein Aufwand/Ertrag-Verhältnis von 55% vorsehe, noch nicht angepasst, weise aber auf rasch steigende Risiken hin. Das Management bevorzuge die Verwendung von überschüssigem Kapital für Übernahmen gegenüber Aktienrückkaufprogrammen.Trotz der recht düsteren Nachrichtenlage und der Anhebung der Risikokostenschätzungen auf über 30 Bps hätten die Analysten der RBI ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie um lediglich 10% bis 13% gesenkt. Die steigenden Verbraucherpreise dürften das Leitzinsniveau bis 2022 über ihre bisherige Einschätzung anheben. Der konservative Ausblick der Analysten der RBI für die Kreditvergabe von 3% bis 4% Wachstum bleibe bestehen.Während die Lücke der Nettozinseinnahmen zwischen dem CEE- und dem Euroraum im Jahr 2022 aufgrund des sprunghaften Anstiegs des tschechischen Nettozinseinkommens weiter zunehmen dürfte, sollte die Straffung durch die EZB (+100 Bps) den Abstand in den Folgejahren verringern. Die Dynamik bei den Gebühren- und Provisionserträgen dürfte positiv bleiben, auch wenn höhere Leitzinsen und schwächere Konjunkturaussichten die Entwicklung bremsen dürften. Neben der noch stärkeren Lohninflation hätten die Analysten der RBI ihre Schätzungen für die Einlagensicherungs- und Abwicklungsfondsgebühren leicht angehoben. Dennoch dürfte das Aufwand/Ertrag-Verhältnis bis 2024e auf 55% sinken.Bernd Maurer und Jovan Sikimic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, senken ihr Kursziel von EUR 49 EUR auf EUR 41, ändern jedoch angesichts des starken Kursrückgangs der letzten Wochen ihre Empfehlung für Erste Group-Aktie die von "Halten" auf "Kauf". Das Engagement der Erste in Russland, der Ukraine und Weißrussland sei relativ begrenzt, ihre CEE-Tochtergesellschaften würden jedoch in direkten Nachbarländern agieren. Die Analysten der RBI würden in ihren Schätzungen die jüngste Senkung der BIP-Wachstumsprognose ihrer Makroökonomen für den CEE-Raum, Verbraucherpreise auf Rekordniveau, aber auch eine etwas bessere Unterstützung durch die Zinsentwicklung berücksichtigen, aber auch einräumen, dass das operative Umfeld für die Bank zum gegenwärtigen Zeitpunkt kurzfristig einige unvorhersehbare Risiken berge. (Analyse vom 25.03.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen zwölf Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.