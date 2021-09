Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Ernst Russ AG:



Die Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077, WKN: A16107, Ticker-Symbol: HXCK) ist eine international agierende Reederei und ein maritimer Investmentmanager mit Sitz in Hamburg, dessen Gründung in Teilen zurück in das Jahr 1893 geht. (16.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ernst Russ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077, WKN: A16107, Ticker-Symbol: HXCK) unter die Lupe.Über viele Jahre hinweg hätten die Reedereien mit niedrigen Frachtraten zu kämpfen. Doch der Wind habe gedreht. Inzwischen würden die Transportkapazitäten immer knapper. Die Frachtraten hätten innerhalb kurzer Zeit stark angezogen. Vor diesem Hintergrund habe die dänische Großreederei Moeller-Maersk heute ihre Gewinnprognosen erhöht. Aber auch die deutlich kleinere Hamburger Reederei Ernst Russ profitiere von diesem Branchentrend.Moeller-Maersk rechne aufgrund der höheren Container-Frachtraten im laufenden Geschäftsjahr mittlerweile mit einem bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) von 18 bis 19 Mrd. Dollar. Zuvor habe die Prognosespanne auf 14 bis 15,5 Mrd. Dollar gelautet.Passend dazu habe die Deutsche Bank vor Kurzem erklärt, dass die Ergebnisentwicklung im Superzyklus der Logistikbranche erst 2022 einen Höhepunkt erreiche, und nicht bereits in diesem Jahr. Analyst Andy Chu sehe für 2022 und auch 2023 immenses Überraschungspotenzial.Das Interesse an der noch recht unbekannten Ernst Russ-Aktie dürfte künftig spürbar zunehmen - und den Kurs weiter vorantreiben, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Nächster Halt: 5,00 Euro. DER AKTIONÄR spekuliere im Real-Depot auf dieses Szenario. (Analyse vom 16.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)