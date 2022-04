Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Ernst Russ befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Ernst Russ AG:



Die Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077, WKN: A16107, Ticker-Symbol: HXCK) ist eine international agierende Reederei und ein maritimer Investmentmanager mit Sitz in Hamburg, dessen Gründung in Teilen zurück in das Jahr 1893 geht. (26.04.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ernst Russ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077, WKN: A16107, Ticker-Symbol: HXCK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Einschränkungen der Lieferketten durch die Corona-Pandemie und knappe Frachtkapazitäten würden bereits seit zwei Jahren als bedeutender Preistreiber für die Seefracht gelten. Containerreedereien würden zu den finanziellen Gewinnern dieser Entwicklung gehören. Durch den Lockdown in Shanghai, der Millionenstadt mit dem weltweit verkehrsreichsten Container-Hafen, werde dieser Trend befeuert. Das dürften auch die Q1-Zahlen von Ernst Russ Mitte Mai zeigen.Die deutlich gestiegenen Chartererlöse hätten sich bereits im Vorjahr im Zahlenwerk von Ernst Russ bemerkbar gemacht. 2021 seien Umsätze von 92,3 Millionen Euro (Vorjahr: 55,6 Millionen Euro) sowie ein bereinigtes EBIT von 30,8 Millionen Euro (Vorjahr: 2,6 Millionen Euro) erzielt worden.Die Planvorgaben für das laufende Gesamtjahr würden eine Fortsetzung des Wachstumskurses andeuten. Ernst Russ peile 2022 Erlöse zwischen 160 und 170 Millionen Euro und ein EBIT zwischen 72 und 77 Millionen Euro an. "Aktionär"-Leser würden wissen: Neben den hohen Frachtraten habe auch der Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an zwölf Containerschiffen im Dezember 2021 (Projekt Fernando) großen Anteil an diesem dynamischen Wachstum.Die mit einem KGV von 5 bewerteten Aktie konsolidiere derzeit die Kursrally aus dem März. Aus charttechnischer Sicht sollte die Aktie im Bereich um 6,45 Euro wieder stabilisieren und ähnlich wie in den ersten Wochen des Jahres im Anschluss die nächste Aufwärtswelle starten."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 26.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link