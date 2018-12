Hannover (www.aktiencheck.de) - Am Ende einer schwankungsintensiven Handelswoche sorgt die OPEC+ mit ihrer Entscheidung, ab Januar 2019 im Vergleich zum Produktionsniveau vom Oktober 2018 täglich rund 1,2 Millionen Barrel weniger Rohöl zu fördern, vorerst für eine Beruhigung der Ölmärkte, so die Analysten der NORD LB.Trotz fehlender verpflichtender Fördergrenzen auf Länderebene würden die Analysten der NORD LB erwarten, dass die nun beschlossenen Förderkürzungen bei einer entsprechend hohen Compliance Quote der beteiligten Staaten zu einer Ausbalancierung der Angebots-Nachfrage-Bilanz innerhalb des ersten Halbjahrs 2019 führen sollten. Neben dem Ausbau der US-Pipelines, welcher in der ersten Jahreshälfte das USFörderwachstum noch limitieren werde, sollten insbesondere nachlassende Exporte des Irans und die weiter sinkende Förderleistung Venezuelas trotz der abgeschwächten Nachfragewachstumsaussichten ihren Teil dazu beitragen, dass die derzeitigen weltweiten Lagerbestandsaufbauten deutlich eingedämmt würden. In diesem Zuge würden die Analysten für die kommenden Monate eine Stabilisierung der Preise in einer Spanne zwischen USD 60 bis 70 pro Barrel Brent erwarten. Gleichzeitig würden die Abwärtsrisiken immanent bleiben. Neben einem ohnehin schwachen Nachfragewachstum lägen diese insbesondere in der Gefahr geringerer Compliance Raten der OPEC+. Daneben dürfte auch das US-Schieferölwachstum durch die preisstützenden Beschlüsse der OPEC in Ihrem Expansionskurs begünstigt werden und angebotsseitig eine Wiederaufnahme der zwischen Juni 2017 und Oktober 2018 bestehenden Rally erschweren. Besonders am kurzen Ende seien erneute Abschläge nicht auszuschließen.Zwar hätten die globalen Ölnotierungen direkt nach den Förderbeschlüssen aufgrund der verbesserten angebotsseitigen Aussichten etwas zugelegt, jedoch sei ein Teil der Aufschläge ebenso durch kurzfristige Produktionsausfälle in Libyen in Höhe von rund 380 Tsd. Barrel pro Tag begünstigt. (10.12.2018/ac/a/m)