Eine Umstrukturierung der deutschen Volkswirtschaft werde unausweichlich. Eine geringere Abhängigkeit von Importen russischen Erdgases und Erdöls sei eine conditio sine qua non. Ein Ausweichen auf andere Exporteure sei mangels Kapazitäten nur eingeschränkt möglich (kein Hafen für Flüssiggas LNG). Es bleibe nur der zügige Ausbau von Anlagen erneuerbarer Energien. Hiermit seien nicht nur Sonne und

Wind gemeint. Auch andere Quellen müssten vermehrt genutzt werden.



In Deutschland würden 44% der Stromerzeugung auf erneuerbare Energien entfallen. Braunkohle, Steinkohle und Kernenergie sollten weiter abgebaut werden. Erdgas erscheine nur beschränkt ausbaufähig zu sein wegen mangelnder Transportkapazitäten. Das gleiche gelte für die Wasserkraft durch z.B. Stauanlagen, da Flüsse und Seen schon weitgehend genutzt würden. Somit würden im Wesentlichen die Wasserstofftechnik, Erdwärme und Biomasse bleiben.



Grüner Wasserstoff bezeichne mit Elektrolyseuren durch Wasserspaltung gewonnenen Wasserstoff, bei dem die für die Elektrolyse nötige Energie vollständig durch erneuerbare Energien wie z. B. Windenergie oder Sonnenenergie gedeckt worden sei. Er gelte als die einzige umweltfreundliche, klimaneutrale Möglichkeit der Wasserstoffgewinnung. Perspektivisch solle damit zumindest ein Teil des heutigen Verbrauchs von fossiler Energie (Erdöl, Erdgas, Kohle usw.) ersetzt werden. Im Gegensatz zu Strom werde mit Wasserstoff speicherbare Sekundärenergie gewonnen. Auf diese Weise könne eine zeitliche und örtliche Entkopplung zwischen Erzeugung und Verbrauch erreicht werden. Wasserstoff gelte als ein Treibstoff der Zukunft im Rahmen einer möglichen Wasserstoffwirtschaft.



Um die Abhängigkeit von Importen von russischem Erdöl und Erdgas zu verringern und eine höhere Unabhängigkeit von ausländischen Energien zu erreichen, sei der Ausbau der erneuerbaren Energie auf breiter Front und sobald wie möglich unabdingbar. (22.03.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fassungslos richtet sich der Fokus an den internationalen Finanzmärkten auf den Krieg in der Ukraine, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Was dort geschehe, sei von den Märkten nicht erwartet worden. Wie sich die dortigen Ereignisse auf die europäische Zukunft und die der Weltwirtschaft auswirken würden, sei noch nicht abzusehen. Angesichts der unsicheren Lage gehe die OECD jetzt in einer neuen Studie davon aus, dass das Weltwirtschaftswachstum infolge des Konflikts in diesem Jahr um mehr als einen Prozentpunkt niedriger ausfallen werde und die bereits zu Jahresbeginn hohe Inflation sich um etwa 2,5 weitere Prozentpunkte erhöhen könnte.