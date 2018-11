Börse Frankfurt-Aktienkurs Erlebnis Akademie-Aktie:

22,80 EUR -0,87% (08.11.2018, 09:06)



ISIN Erlebnis Akademie-Aktie:

DE0001644565



WKN Erlebnis Akademie-Aktie:

164456



Ticker-Symbol Erlebnis Akademie-Aktie:

EAD



Kurzprofil Erlebnis Akademie:



Die Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456, Ticker-Symbol: EAD) wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang sieben Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von 38,8 Mio. Euro errichtet. Die deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf Rügen sowie an der Saarschleife. Darüber hinaus wurden zwei Standorte in Tschechien [Lipno nad Vltavou (2012); Krkonoše (2017)] sowie einer in der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)] errichtet. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt.



Im Jahr 2017 besuchten insgesamt 1,68 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade der eak-Gruppe. Neben der Planung von durchschnittlich jährlich drei neuen Baumwipfelpfaden bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandising, weiterer Seminar-Angebote, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing - sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten. (08.11.2018/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Erlebnis Akademie-Aktienanalyse von Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456, Ticker-Symbol: EAD) nach wie vor zu kaufen.Erlebnis Akademie führe als eines der ersten Unternehmen in Deutschland eine wertpapierprospektfreie Kapitalerhöhung durch. Das Bezugsrechtsverhältnis liege bei 32:1, der Ausgabepreis der neuen Aktien bei EUR 18,00 und damit um 21,7% unter dem gestrigen Schlusskurs. Der sich aus der Kapitalerhöhung erwartete Bruttoemissionserlös von knapp unter EUR 1,0 Mio. solle zur Finanzierung weiterer Baumwipfelpfade genutzt werden. Aufgrund des niedrigen Emissionsvolumens falle der aus der Kapitalerhöhung entstehende Verwässerungseffekt nach Erachten der Analysten von Sphene Capital beim Ergebnis je Aktie 2019e mit 3,1% und beim Buchwert je Aktie 2019e mit 2,8% vergleichsweise gering aus.Nach Überarbeitung unserer Bewertungsmethode erhöht sich unser aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Zwölfmonats-Kursziel auf EUR 27,20 von bislang EUR 21,50 je Aktie. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von EUR 23,00 entspreche dies einem Kurssteigerungspotenzial von 18,3%, so die Analysten von Sphene Capital.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Erlebnis Akademie-Aktie: