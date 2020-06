Börsenplätze Erlebnis Akademie-Aktie:



Kurzprofil Erlebnis Akademie:



Die Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456, Ticker-Symbol: EAD) wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang sieben Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von 38,8 Mio. Euro errichtet. Die deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf Rügen sowie an der Saarschleife. Darüber hinaus wurden zwei Standorte in Tschechien [Lipno nad Vltavou (2012); Krkonoše (2017)] sowie einer in der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)] errichtet. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt.



Im Jahr 2017 besuchten insgesamt 1,68 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade der eak-Gruppe. Neben der Planung von durchschnittlich jährlich drei neuen Baumwipfelpfaden bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandising, weiterer Seminar-Angebote, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing - sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten. (02.06.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Erlebnis Akademie-Aktienanalyse von Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Erlebnis Akademie AG (eak) (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456, Ticker-Symbol: EAD) nach wie vor zu kaufen.Die Erlebnis Akademie AG habe im saisonal eher unbedeutenden ersten Quartal 2020 einen Umsatz von EUR 0,6 Mio. (Vorjahr: EUR 0,8 Mio., -29,0% YoY) erzielt. Ursächlich für den Rückgang seien die behördlich verfügten Schließungen aller Standorte gewesen, die auch das Ostergeschäft betroffen hätten. Konzernweit sei das erste Quartal dadurch um durchschnittlich 17 Tage verkürzt worden, was einen Besucherrückgang (LFL) von -18,2% zur Folge gehabt habe. Entsprechend habe sich das im ersten Quartal typischerweise negative operative Ergebnis (EBIT) auf EUR -1,2 Mio. von EUR -1,0 Mio. in Q1/2019 verschlechtert.Inzwischen hätten sämtliche Baumwipfelpfade wiedereröffnet werden können, zum Teil mit indirekten länderspezifischen Auflagen wie einer maximalen Hotel-Belegungsquote von 60% auf Rügen. Weitere Vorgaben würden eine Verkaufsfläche von mindestens 20 qm pro Kunde betreffen, so dass die Merchandising-Shops zum Teil noch geschlossen und Gastronomiebetriebe auf die Essensausgabe beschränkt bleiben würden. Abgesehen davon sollte die Geschäftstätigkeit nach Erachten des Analysten sukzessive auf ein Vorkrisen-Normalniveau zurückkehren, zumal für Urlaubsreisen ins nichteuropäische Ausland unverändert Reisewarnungen der Außenministerien gelten würden und Urlaubsgäste in den typischen EU-Destinationen mit erheblichen Einschränkungen an Stränden, in Restaurants und Innenstädten rechnen müssten.Die Bauarbeiten am Baumwipfelpfad Usedom (Eröffnung spätestens Q2/2021e) sowie an den Spielplätzen am Baumwipfelpfad Schwarzwald und an der Saarschleife seien ebenfalls wieder aufgenommen worden. Unklar bleibe dagegen die Umsetzung der Projekte in Drachenbronn (Elsass) und Laurentides (Kanada); der Analyst gehe jedoch davon aus, dass eak zumindest im Elsass noch in diesem Jahr mit dem Bau beginnen werde.Angesichts eines von ihm erwarteten Kurssteigerungspotenzials von 31,7% (Base-Case-Szenario) bestätigt Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, sein "buy"-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie AG. (Analyse vom 02.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link