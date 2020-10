Tradegate-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

10,605 EUR +1,39% (22.10.2020, 14:51)



Xetra-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

10,61 EUR +1,24% (22.10.2020, 14:17)



ISIN Ericsson-Aktie:

SE0000108656



WKN Ericsson-Aktie:

850001



Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERCB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERIXF



Kurzprofil Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson:



Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (22.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die B-Aktie von Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) von 110 SEK auf 112 SEK (Schwedische Krone).Der Umsatz sei in Q3 2020 um 0,6% (auf vergleichbarer Basis und währungsbereinigt: +7% y/y) auf 57,47 (Vj.: 57,13; Analystenerwartung: 58,84; Marktkonsens: 57,36) Mrd. SEK gestiegen und habe damit im Rahmen der Erwartungen gelegen. Hierbei habe Ericsson vor allem vom Aufbau des 5G-Netzes in China profitiert. Im Gegensatz zum Rivalen Nokia habe Ericsson Aufträge von allen drei großen Betreibern in der Volksrepublik zur Lieferung von Technik für die 5G-Netze erhalten. Noch stärkere Impulse habe das Chinageschäft bei der Ergebnisentwicklung von Ericsson gesetzt (bspw. operatives Ergebnis: +8,64 (Vj.: -4,20; Analystenerwartung: +6,77) Mrd. SEK (bereinigt: 9,0 (Vj.: 6,5; Marktkonsens: 6,4) Mrd. SEK)). Darüber hinaus seien die Zielsetzungen für 2020 und 2022 bestätigt worden. Jost habe seine EPS-Prognosen erhöht (2020e: 4,59 (alt: 4,28) SEK; 2021e: 5,34 (alt: 5,26) SEK).Langfristig werde Ericsson nach Meinung des Analysten von dem hohen Investitionsbedarf der Netzbetreiber infolge von 5G profitieren. Dies verursache mittelfristig aber auch höhere Kosten für Ericsson. Zudem herrsche ein starker Konkurrenzdruck insbesondere durch die Konkurrenten Nokia und Huawei.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate; unsere Dividendenerwartung: 1,70 SEK/Aktie) <10% lautet unser Votum für die Ericsson B-Aktie, die zuletzt ein neues Fünfjahreshoch erreichen konnte, weiterhin "halten", so Markus Jost, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 22.10.2020)Börsenplätze Ericsson-Aktie: