Kurzprofil Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson:



Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (13.12.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) unter die Lupe.Die Probleme des chinesischen Telekommunikationsausrüsters Huawei seien ein Segen für die Wettbewerber. Die Sicherheitsbedenken gegenüber dem chinesischen Unternehmen würden größer. Die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" berichte, dass die japanische Softbank auf Huawei als Zulieferer verzichte und stattdessen Equipment von Nokia und Ericsson verbaue.Top-News für die AKTIONÄR-Empfehlung Ericsson, da aufgrund des Technologiewechsels auf 5G ein neuer Investitionszyklus angestoßen werde, der dem schwedischen Konzern beim Turnaround helfen dürfte.Die Ericsson-Aktie könne sich selbst in den aktuell unruhigen Marktzeiten gut halten. DER AKTIONÄR rät zum Halten, insbesondere wenn neben der fundamentalen Seite auch das News-Sentiment positiv bleibt, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.12.2018)Börsenplätze Ericsson-Aktie: