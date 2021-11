Börsenplätze Ericsson-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie des schwedischen Technologiekonzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) unter die Lupe.Die Jahresendrally an der Börse habe auch die Ericsson-Aktie erfasst: Seit Monatsanfang habe das Papier bisher um sieben Prozent zugelegt. Für weiteren Auftrieb dürfte nun eine strategisch sinnvolle Übernahme sorgen.Laut einer Unternehmensmitteilung habe Ericsson eine Übernahmeerklärung mit Vonage - einem US-Anbieter für Cloud-basierte Kommunikation - unterzeichnet. Dem Angebot zufolge wolle Ericsson 21 Dollar je Vonage-Aktie zahlen, dies entspreche einem Aufschlag von 28 Prozent gegenüber dem Freitagsschlusskurs. Das Unternehmen werde demnach mit 6,2 Mrd. Dollar bewertet. Der Abschluss der Transaktion werde unter Vorbehalt der üblichen Bedingungen für das erste Halbjahr 2022 erwartet.Der schwedischen Konzern erhoffe sich von der Übernahme Zugang zu einem aufstrebenden Milliardenmarkt: Vonage bediene laut eigenen Angaben bereits 120.000 Kunden sowie mehr als eine Million Entwickler mit seiner Cloud-basierten Kommunikationsplattform. Dank dieser könnten Entwickler zum Beispiel Chatfunktionen oder Videocalls in ihre Anwendungen und Produkte integrieren, ohne eine eigene Back-End-Infrastruktur oder Schnittstellen programmieren zu müssen. Bis 2025 solle der Weltmarkt für derartige Anwendungen jährlich um 30 Prozent auf 22 Mrd. Dollar wachsen.Bereits investierte Anleger bleiben bei der Ericsson-Aktie am Ball, Neueinsteiger können langsam wieder zugreifen, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link