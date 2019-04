Börsenplätze Ericsson-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

8,884 EUR +3,04% (17.04.2019, 15:30)



Xetra-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

8,572 EUR 0,00% (17.04.2019, 14:58)



ISIN Ericsson-Aktie:

SE0000108656



WKN Ericsson-Aktie:

850001



Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERCB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERIXF



Kurzprofil Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson:



Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (17.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie des Netzwerkausrüsters Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) unter die Lupe.Ericsson habe in Q1 die Erwartungen der Analysten übertroffen. Umsatz und Gewinn könnten deutlich zulegen. Insbesondere das Nordamerika-Geschäft beeindrucke die Investoren: satte 28 Prozent könne Ericsson dort wachsen - der treibende Faktor für diesen Erfolg bleibe ein Altbekannter.Der Umsatz von Ericsson sei im ersten Quartal verglichen mit dem Vorjahresquartal um 13 Prozent auf 48,9 Mrd. Schwedischen Kronen (4,70 Mrd. Euro) geklettert. Der operative Gewinn von 4,9 Mrd. SEK habe sich deutlich gegenüber dem Vorjahresverlust von 312 Mio. SEK verbessert.Die Quartalszahlen würden damit besser ausfallen als von Analysten erwartet. Es sei mit einem Umsatz von 48,4 Mrd. SEK bei einem operativen Gewinn von 4,1 Mrd. SEK gerechnet worden.Daneben habe der Netzwerkausrüster positives bezüglich der laufenden Untersuchung der US-Börsenaufsicht SEC und des US-Justizministeriums berichtet. So sei eine Einigung mit den Behörden möglich, jedoch würden sich die Gespräche noch in einem frühen Stadium befinden.Die Ericsson-Aktie reagiere prompt und könne knapp vier Prozent zulegen. DER AKTIONÄR rate: Nach den starken Zahlen gelte es, dem Aufwärtstrend weiter zu folgen - Gewinne laufen lassen! (Analyse vom 17.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link