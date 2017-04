Xetra-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

Kurzprofil Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson:



Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (26.04.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Ericsson-Aktie (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF).Die schon Ende März angekündigten Sonderbelastungen hätten sich in Q1 schlussendlich auf 13,4 (angekündigt: 12 bis 15) Mrd. SEK (Schwedische Krone) summiert und zu einem Nettoverlust von 10,9 (Vj.: +2,0) Mrd. SEK geführt, was mehr als erwartet gewesen sei. Der unerwartet starke Umsatzrückgang von 11,2% y/y habe ebenfalls enttäuscht. Das Unternehmen selbst habe die Entwicklung in Q1 als enttäuschend bezeichnet. Die Zielsetzung für die erwarteten Restrukturierungskosten für 2017, die Ericsson Ende März angehoben habe, solle jedoch weiter bei ca. 6 bis 8 Mrd. SEK liegen. Im nächsten Jahr stelle Ericsson unverändert "erhebliche Verbesserungen" bei der Profitabilität in Aussicht. Nach 2018 solle die bereinigte operative Marge sogar mindestens doppelt so hoch ausfallen wie 2016. Der Analyst habe u.a. seine EPS-Prognose für 2017 deutlich auf -1,84 (alt: +1,51) SEK gesenkt.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt wegen der nach wie vor attraktiven Bewertung sowie der langfristigen Wachstumsperspektiven seine Kaufempfehlung für die Ericsson-Aktie. Das Kursziel werde weiterhin bei 68,00 SEK gesehen. (Analyse vom 26.04.2017)Tradegate-Aktienkurs Ericsson-Aktie:5,754 EUR -0,36% (26.04.2017, 08:00)