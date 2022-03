Die US-Börsen hätten den Tag ebenso im grünen Bereich beendet. Während der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) mit einem Plus von 0,7% aus dem Handel gegangen sei, habe der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) rund 1,1% gewonnen. Auf der Gewinnerseite hätten sich hier ebenso Finanzwerte (+1,9%), der Technologiesektor (+1,7%) aber auch zyklische Konsumgüter (+2,4%) gefunden. Energiewerte hätten mit einem Minus von 0,6% schwächer tendiert. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe mit einem Zugewinn von 2,0% deutlich im Plus gelegen.



Die Ölpreise hätten sich weiter volatil gezeigt. Nach den kräftigen Gewinnen am Montag sei es gestern im Zuge von Gewinnmitnahmen leicht nach unten gegangen. Nach wie vor hätten die Entwicklungen im Ukraine-Krieg dominiert. So werde in Europa bekanntlich eine Diskussion um ein Energie-Embargo gegen Russland geführt. Auch bei Gold sei es zu Gewinnmitnahmen gekommen. Belastend gewirkt hätten die gestiegenen Marktzinsen, die Gold als zinsloses Asset unattraktiver machen würden. Der Krypto-Markt habe zulegen können. Bitcoin habe den Tag deutlich über USD 42.500 beendet und entferne sich weiter von seinen lokalen Tiefpunkten.



Sowohl die vorbörslichen Indikationen für die europäischen Börsen als auch die Vorgaben aus weiten Teilen Asiens würden heute eine Fortsetzung der Erholungsbewegung signalisieren. Seitens der Berichtsaison erwarte man in Österreich Quartalszahlen von CA Immo (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wiener Börse-Symbol: CAI) und Semperit (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wiener Börse-Symbol: SEM, NASDAQ OTC-Symbol: SEIGF). In China stünden die Zahlen von Jinko Solar (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) und Tencent (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) im Fokus. (23.03.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Börsen schlossen am Dienstag nach dem verhaltenen Wochenstart wieder an ihre jüngste Erholungsbewegung an und beendeten den Tag mehrheitlich im positiven Bereich, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) um 0,9% zugelegt. Stark gewesen sei in Europa im Zuge der jüngsten Signale des US-Notenbankchefs Jerome Powell in Richtung einer womöglich noch schnelleren Straffung der Geldpolitikvor allem der Finanzsektor (+1,7%). Auch die Immobilienbranche (+1,1%) sowie Technologiewerte (+1,1%) hätten sich robust gezeigt. Auf der Verliererseite hätten sich nur Gesundheitstitel (-0,1%) gefunden. Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei mit einem Plus von 1,0% aus dem Handel gegangen und habe knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 14.500 Punkten geschlossen.