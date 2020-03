Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Boston (www.aktiencheck.de) - Michael Metcalfe, Global Head of Macro Strategy bei State Street Global Markets, untersucht, ob die zaghaften Anzeichen einer Erholung in China einen Silberstreif Vertrauenshorizont der US-Investoren darstellen können.



Während der Investor Confidence Index® (ICI) von State Street im März gesunken sei, sei die Stimmung bei den US-Investoren nur in bescheidenem Maße zurückgegangen, wenn man zum Vergleich den Einbruch des Konsumentenvertrauens in der vergangenen Woche betrachte. Auch für das Vertrauen der Business-Community, das am 1. April gemeldet werde, würden die Experten von State Street Global Markets einen deutlichen Rückgang erwarten.



Diese relative Widerstandsfähigkeit des Vertrauens der US-Investoren scheine ein Element der Hoffnung anzudeuten, dass dieser Abschwung nur von kurzer Dauer sein werde und dass die bereits ergriffenen politischen Maßnahmen ausreichenwürden, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, sobald der Sturm vorbei sei. Dies wird noch deutlicher, wenn man sich die regionale Aufschlüsselung unseres Vertrauensindikators ansieht, so die Experten von State Street Global Markets. Dieser zeige, dass sich das Vertrauen der im asiatisch-pazifischen Raum ansässigen Investoren im März tatsächlich verbessert habe, da China zaghafte Anzeichen für eine Rückkehr zur Arbeit gezeigt habe. Vor diesem Hintergrund würden die Märkte die jüngsten Aktivitätsindikatoren in China genau unter die Lupe nehmen, um zu prüfen, ob sie einen künftigen Wendepunkt für die westlichen Märkte ankündigen würden, sobald auch hier das Schlimmste überstanden sei. (31.03.2020/ac/a/m)



