Eine Kandidatur des stark linksgerichteten Bernie Sanders werde damit etwas unwahrscheinlicher. Für die Märkte sei das gut, denn Bernie Sanders sei mit seinen wirtschaftsfeindlichen Ideen für die Märkte so etwas wie ein Schreckgespenst. Er wolle große Unternehmen und Banken zerschlagen, Energieversorger und Gesundheitsunternehmen verstaatlichen. Die Furcht der Märkte sei also nachvollziehbar.



Sanders sollte aber weiterhin nicht unterschätzt werden. Seine Wahlkampfmaschine laufe selbst ohne Großspenden wie geschmiert. Zudem dürfte er weiteren Rückenwind bekommen, wenn die ebenfalls linksgerichtete Kandidatin Elizabeth Warren wohl demnächst aussteige. Das Erstarken von Sanders bleibe also ein Damoklesschwert für die Märkte.



Immerhin: Biden könnte bald Unterstützung von seinem Noch-Rivalen Michael Bloomberg bekommen. Er scheitere nach verkorksten TV-Auftritten und trotz gewaltiger Werbekampagne. Selbst in den USA sei der Wahlerfolg nicht nur mit Geld zu holen.



Ob Biden als Kandidat der Mitte oder der linksgerichtete Sanders - im Endeffekt wäre eine Wiederwahl von Donald Trump für die Wall Street wahrscheinlich der beste Ausgang des Rennens um das Weiße Haus. Doch auch ein Präsident Biden wäre für sie akzeptabel. Eine Nominierung des gemäßigten Demokraten auf dem Parteitag Mitte Juli würde die Märkte dementsprechend erst einmal beruhigen. (04.03.2020/ac/a/m)







