Solange die steigenden Preisdaten keine Änderung der ultraexpansiven Geldpolitik der wichtigen globalen Notenbanken bewirken würden, sei das Narrativ für weiter steigende Risiko-Assets intakt. Erst ein abrupter diesbezüglicher Schwenk würde zu einer länger anhaltenden Korrektur führen, möglicherweise vergleichbar mit dem "taper tantrum" aus dem Jahr 2013. Von der EZB-Sitzung in der nächsten Woche würden die Analysten der National-Bank AG eine klare Bestätigung der ultra-expansiven Geldpolitik in der Eurozone erwarten. Das würden sie auch von der US-Notenbank erwarten, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass es in mittelfristiger Zukunft ein Auseinanderlaufen der US-amerikanischen und der europäischen Geldpolitik geben werde, sehr hoch sei. Ursächlich sollte eine zu erwartende deutliche Unterschiedlichkeit in der Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklungnach dem Überwinden der Corona-Pandemie sein.



Aktien



Die technische Verfassung der wichtigen globalen Aktienmärkte erscheint intakt. Das zeige sich auch in der Beobachtung, dass auftretende Kursschwächen relativ schnell wieder durch einsetzende Käufe egalisiert und übertroffen würden. Oftmals sei dies ein relativ sicheres Zeichen dafür, dass eine Aufwärtsbewegung noch nicht am Ende angekommen sei. Trotz Inflations-Sorgen würden die Analysten der National-Bank AG an ihrer zuversichtlichen Meinung zur weiteren Entwicklung der globalen Aktienmärkte festhalten und daher die Beibehaltung des "Risk-On"-Modus empfehlen. Sie würden davor warnen, Aktienpositionen vorschnell in Erwartung einer baldigen Korrektur zu verkaufen. (01.06.2021/ac/a/m)







Essen (www.aktiencheck.de) - Aktualitäten: Erfolge an der Impffront in Kombination mit sich stetig verbessernden Wirtschaftsdaten in vielen Ländern der Welt stützen die Aufwärtsbewegung an den Weltbörsen, so die Analysten der National-Bank AG.Die wirtschaftliche Dynamik zeige sich beispielsweise auch in europäischen Sorgenländern wie Italien, wo die ökonomische Aktivität in den letzten Wochen signifikant nach oben geschnellt sei. So sei der italienische "Economic Sentiment Index" im Mai am stärksten von allen Hauptländern der Eurozone gestiegen. Gleichzeitig repräsentiere der Anstieg den besten Wert für die italienische Wirtschaft seit dem Jahr 2000. Natürlich spiele diesbezüglich der Basiseffekt eine große Rolle, aber die wirtschaftliche Expansionsdynamik stimme hoffnungsvoll für den weiteren Verlauf des Jahres und darüber hinaus. Hervorragende Zahlen aus dem verarbeitenden Gewerbe in Deutschland von heute morgen hättten den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auf neue historische Höchststände gehievt, getrieben gerade von den seit Jahresbeginn wieder erstarkten Automobilwerten. Die dynamische Erholung der Weltwirtschaft verdränge die Befürchtungen hinsichtlich merklich anziehender Inflationsraten in den Hintergrund. Natürlich seien die Sorgen vor spürbaren Ausweitungen der Inflationsdaten nicht gebannt, in der Rezeption der Marktteilnehmer wüerden sie aber momentan weniger stark gewichtet.