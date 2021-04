7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Nasdaq OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung. Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (01.04.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Nasdaq OTC-Symbol: STOHF).Der norwegische Energiekonzern Equinor ASA (ehemals Statoil) bewirtschafte im Gegensatz zum Gros der Konkurrenz den größten Teil seiner Öl- und Gasreserven in OECD-Ländern und besitze kein eigenes Downstream-Geschäft. Das Retail-Geschäft sei 2012 verkauft worden. Die tägliche Ölförderung liege bei zwei Millionen Fass. Des Weiteren investiere der Konzern in erneuerbare Energien, besonders in Offshore-Windprojekte. Durch diese erhalte eine Million Haushalte in Europa Zugang zu sauberem Strom. Bis zum Jahr 2050 wolle man auf Konzernebene CO2-neutral sein.Nach einem Gewinn in Höhe von USD 9,3 Mrd. im Jahr 2019 habe Equinor im Vorjahr einen Verlust von USD 3,4 Mrd. eingefahren. Maßgeblich für den Ergebnisrückgang seien die niedrigeren Öl- und Gaspreise sowie Wertminderungen (insgesamt USD 7,1 Mrd.) wegen reduzierter langfristiger Preisannahmen gewesen. Ohne Sondereffekte hätte sich im Jahresvergleich ein Rückgang von 71% auf USD 3,9 Mrd. ergeben.Das Fördervolumen solle 2021 um 2% und in den Jahren bis 2026 durchschnittlich um 3% zulegen. An Investitionen plane Equinor für dieses und nächstes Jahr im Schnitt USD 9 bis 10 Mrd. zu tätigen. Auf jeden Fall würden die Norweger ihre Effizienz in der Produktion aufrechterhalten wollen, wo man sich dank sehr niedriger Bereitstellungskosten im Vergleich zu anderen Unternehmen im Top-Quartil befinde. Gegenüber 2019 hätten die Kosten 2020 um 5% gesenkt werden können.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, schätzt Equinor als Qualitätsaktie ein und hält eine gewisse Bewertungsprämie für gerechtfertigt, weshalb er seine Kaufempfehlung bestätigt. Das ermittelte Kursziel von NOK 192 (zuvor: NOK 170) basiere auf einem DCF-Modell, beruhend auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 01.04.2021)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Offenlegungen: