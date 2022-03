Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:

33,55 EUR +3,18% (30.03.2022, 11:19)



ISIN Equinor-Aktie:

NO0010096985



WKN Equinor-Aktie:

675213



Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

DNQ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

STOHF



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Nasdaq OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (30.03.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Energiekonzerns Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Nasdaq OTC-Symbol: STOHF) weiterhin zu kaufen.Das vierte Quartal 2021 habe sich durch ein Rekordergebnis ausgezeichnet und liefere einen Vorgeschmack auf die Ertragsaussichten im Lichte der hohen Energiepreise. Diese würden nicht nur den Aktienkurs beflügeln, sondern auch in ordentliche Gewinnausschüttungen münden. Equinor verfüge über kein eigenes Tankstellennetz und zeichne sich durch eine besonders hohe Ergebnis-Sensitivität auf Öl- und Gaspreisveränderungen aus, weshalb sich die hohen Preisnotierungen stärker als bei anderen Energieunternehmen in Gewinnanstiegen niederschlagen würden. Des Weiteren komme den Norwegern hier die hohe Profitabilität ihrer Anlagen zugute. Wegen der Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt sei mit nachhaltig höheren Preisen zu rechnen. Equinor komme als alternativer Anbieter in der Versorgung Europas mit Öl und Gas eine wichtige Rolle zu. Insofern gehe Alber davon aus, dass die Ertragsaussichten für Equinor langfristig sehr gut bleiben würden. Denn auch im Falle einer hoffentlich bald einkehrenden Waffenruhe in der Ukraine sei im Zuge der von Europa beabsichtigten Verringerung der Abhängigkeit von russischen Energielieferungen mit einem stärkeren Fokus auf alternative Lieferanten zu rechnen.Wenngleich Aaron Alber, Analyst der RBI, diese Erfolgstreiber nach dem kräftigen Anstieg der Equinor-Aktie in den letzten Wochen schon zu einem Gutteil im Kurs eingepreist sieht, stimmen ihn die langfristig guten Geschäftsaussichten im Lichte der nunmehr nachhaltig auf einem höheren Niveau verankerten Energiepreise zuversichtlich, weshalb er seine "Kauf"-Empfehlung bestätigt. Das Performance-Potenzial von Equinor setze sich aus der erwarteten Kurssteigerung der Aktie und der hohen Dividendenrendite zusammen. Der Analyst schätze die nunmehr de-facto schuldenfreie Equinor mit ihren großteils in "sicheren Regionen" liegenden Energiereserven als Qualitätsaktie ein und halte eine Bewertungsprämie von 25% bei dem mittels Multiple-Ansatz (EV/EBITDA und KGV für die Jahre 2022 und 2023; geschätzte Zahlen würden sich auf Konsensus-Schätzungen beziehen) ermittelten Kursziel von NOK 338 (zuvor: NOK 277) für gerechtfertigt. (Analyse vom 30.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Equinor-Aktie: