Börsenplätze Epigenomics-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Epigenomics-Aktie:

0,466 EUR +8,37% (09.11.2020, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Epigenomics-Aktie:

0,494 EUR +10,76% (09.11.2020, 20:48)



ISIN Epigenomics-Aktie:

DE000A11QW50



WKN Epigenomics-Aktie:

A11QW5



Ticker-Symbol Deutschland Epigenomics-Aktie:

ECX



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Epigenomics-Aktie:

EPGNF



Kurzprofil Epigenomics AG:



Die Epigenomics AG (ISIN: DE000A11QW50, WKN: A11QW5, Ticker-Symbol Deutschland: ECX, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: EPGNF) ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics diagnostische Produkte für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi proColon® zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon® wurde kürzlich von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA, Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern vermarktet. Epigenomics' zweites Produkt, Epi proLung®, wird derzeit als Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs entwickelt. (09.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Epigenomics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Epigenomics AG (ISIN: DE000A11QW50, WKN: A11QW5, Ticker-Symbol Deutschland: ECX, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: EPGNF) unter die Lupe.Zwar sei es bei der Aktie von Epigenomics auch in den vergangenen Jahren nicht sonderlich gut gelaufen - der massive Absturz von Mitte Oktober habe das aber nochmal getoppt. Nachdem eine US-Krankenversicherung bekannt gegeben habe, dass sie die Kosten für einen neuen Darmkrebsvorsorgetest nicht übernehmen werde, sei die Aktie des Biotech-Unternehmens um 80 Prozent gefallen.Nachdem die staatliche US-Krankenversicherung CMS Mitte Oktober angekündigt habe, die Kostenübernahme des Darmkrebs-Bluttests von Epigenomics zu verweigern, sei die Aktie bis jetzt um rund 80 Prozent gefallen. Am vergangenen Mittwoch habe der Wert sogar ein Allzeittief bei 32 Cent markiert.Aktuell generiere der Stochastik-Indikator ein neues Kaufsignal, da dieser momentan den stark überverkauften Wertebereich verlasse. Zudem hätten sich am Donnerstag die Durchschnittslinien des MACD-Indikators gekreuzt, was wiederum das Kaufsignal verstärke.Nach dem heftigen Kursverfall sei eine Gegenbewegung recht wahrscheinlich. "Der Aktionär" rät dennoch die Finger von der Epigenomics-Aktie zu lassen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Das Papier sei nur etwas für Zocker. (Analyse vom 09.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link