Die Entwicklung von Unternehmenskrediten in den letzten Jahren

Unternehmenskredite in der Coronakrise?

Viele Unternehmen sind nun durch die Corona-Krise verunsichert. Schließlich gab es auch schon am Aktienmarkt gewaltige Crashes und Schwankungen. Doch eine grundlegende Steigerung der Zinsen durch Corona gilt derzeit als unwahrscheinlich. Dazu gibt es zu sagen, dass der Leitzins der EZB zurzeit auf einem historischen Tief von 0,00% liegt - und das auch schon seit 2016. Der Zinssatz der EZB gibt an, zu welchem Preis sich Banken und zugelassene Geschäftspartner bei ihr Geld leihen können. Der Leitzins hat daher Einfluss auf die Preisstabilität für Kredite im gesamten Euroraum. Für Sparer ist der niedrige Zinssatz allerdings ungünstig, da sie kaum Zugewinn über Zinsen machen. Um der Pandemie rigoros zu trotzen, wird die EZB nun jedenfalls 120 Milliarden in zusätzliche Anleihenkäufe stecken. Zudem sollen Hilfen für die Wirtschaft und Unternehmen in Angriff genommen werden. Trotzdem wird ein europaweites Wachstum von 0,8 statt 1,1 Prozent prognostiziert. Die Voraussage vom vorigen Dezember wurde um 0,3 Punkte nach unten korrigiert.



Parallel ging der DAX auf Talfahrt. Die größten deutschen Unternehmen wurden insbesondere durch den Lockdown und das plötzlich veränderte Kaufverhalten der Menschen stark getroffen. Nach einem Skandal um die Einstellung von Mietenzahlungen und der Entschuldigung des Konzerns hat die Kreditanstalt für Wiederaufbau (Kfw) dem Sporthersteller nun einen Kredit von 2,4 Milliarden Euro gewährt.



Sollte ich aktuell einen Unternehmenskredit aufnehmen?

Grundsätzlich sollte sich jeder Unternehmer gut überlegen, ob er einen Kredit aufnehmen möchte oder muss. Kann ich die Raten tilgen? Gibt es vielleicht einen besseren Zeitpunkt mit günstigeren Zinsen dafür? Vor allem bei einem hohen Kapitalbedarf sollte die Aufnahme eines Kredites nach ausführlichen Vergleichen von verschiedenen Anbietern vorgenommen werden. Dafür können Sie ein Vergleichsportal nutzen, in dessen Suchmaske Sie Ihre Eckdaten angeben, um ein möglichst präzises und passendes Angebot zu erhalten. Sie können sich außerdem die Bewertung anderer Kunden zu Gemüte führen und sich ein Bild von den Leistungen des Kreditgebers machen.



Grundsätzlich besteht aber aufgrund der Situation des Leitzins aktuell keine Notwendigkeit, überstürzt einen Kredit aufzunehmen. Anders sieht es auf dem Aktienmarkt aus. Denn wie gesagt: Sparer sind gerade im Nachteil. Die niedrigen Kurse aber bieten den optimalen Moment, um in Unternehmen einzusteigen und die Wertpapiere zu anderen Zeiten wieder gewinnbringend zu verkaufen. Auch, was Edelmetalle angeht, können Anleger nun richtige Schnäppchen machen. Doch Kredite sind von den Maßnahmen rund um Corona wenig betroffen und werden wohl perspektivisch auch stabil bleiben. Allerdings hängt es auch davon ab, was Sie für ein Unternehmen besitzen, ob es sinnvoll oder vielleicht sogar unumgänglich ist, einen Kredit zumindest zu beantragen.



Ruhe bewahren und Trends verfolgen

Was Ihnen auf jeden Fall helfen sollte, um den richtigen Zeitpunkt für einen Unternehmenskredit auszuwählen, sind die Termine für die Sitzungen der Europäischen Zentralbank. Denn bei diesen Konferenzen können auch Änderungen des Leitzinssatzes bekannt gegeben werden. So bleiben Sie auf dem Laufenden, was europaweite Zinstrends angeht. Und Sie können dadurch dann einen Kredit aufnehmen, wenn es für Sie und Ihr Unternehmen passt. (21.04.2020/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Unternehmen benötigen immer wieder Kredite, sei es für die Finanzierung einer Expansion, um das Business in Schwung zu bringen, um eine Umstrukturierung sicher zu gestalten oder als temporäre Finanzspritze. Mithilfe eines Unternehmenskredites sind Maßnahmen und Investitionen möglich, für die das Geld aus dem täglichen Cashflow nicht ausreicht. Auch kann ein Unternehmenskredit Planungssicherheit für das nächste Quartal, das nächste Halbjahr oder Jahr garantieren. Anders als bei der Zusammenarbeit mit einem Investor kann ein Unternehmer frei über die Verwendung des Kapitals aus einem Kredit verfügen. Doch wann ist der richtige Zeitpunkt, um einen Kredit aufzunehmen? Wie werden sich die Zinsen für Unternehmenskredite wahrscheinlich in nächster Zeit entwickeln? Und wo erfahre ich, welcher Unternehmenskredit der Beste für mein Business ist? Wir haben die Entwicklungen und Prognosen für Unternehmenskredite zusammengetragen.Vor allem zwischen 2014 und 2019 war die Nachfrage nach Unternehmenskrediten besonders hoch, wofür vor allem niedrige Zinsen und eine hohe Investitionsbereitschaft in einigen Wirtschaftszweigen - wie zum Beispiel der Immobilien- und Bauwirtschaft - verantwortlich waren. Da das Bauwesen in diesem Zeitraum besonders florierte, erfolgten Preiserhöhungen in diesem Bereich, der in der Regel untrennbar mit der Vergabe von Krediten verbunden ist. Auch die geldpolitischen Maßnahmen der EU hatten einen positiven Einfluss auf die Kreditwirtschaft.