Nasdaq-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

78,845 USD +2,09% (01.09.2020, 19:03)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie Deutschland:

E0P



Nasdaq-Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (01.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt " im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Solar-Highflyers Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Die Enphase Energy-Aktie habe sich von der Short-Attacke im Juni hervorragend erholt. Viele Experten würden im Solarbereich in den kommenden Jahren starke Wachstumsraten sehen und davon sollte natürlich auch der Wechselrichter-Hersteller profitieren. Enphase Energy sei nicht mehr günstig bewertet, doch die Aussichten seien nach wie vor gut. Gewinne laufen lassen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.09.2020)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:66,25 EUR +2,35% (01.09.2020, 19:14)