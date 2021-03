Linz (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaftsleistung in England ging 2020 um knapp 10% zurück, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Diesen Rückgang könne man mit der Pandemie argumentieren. Die jüngsten Daten zu den Exporten seien nicht gänzlich durch Corona erklärbar, sondern vielmehr mit den Auswirkungen des Brexits. Ende letzter Woche seien die Januardaten für den Außenhandel veröffentlicht worden. Demnach seien die britischen Exporte um ca. 40% niedriger als in der Vorjahresperiode. Die Importe seien um 23% geringer ausgefallen. Der Devisenmarkt ignoriere derzeit diese Fakten und setze auf eine Wiederbelebung der Wirtschaft ab Mitte des Jahres. Die Wachstumsaussichten für 2021 würden im Mittel bei 5% liegen. Negativzinsen seien in der Februarsitzung der britischen Notenbank verneint worden. Der Devisenmarkt stelle sich bereits auf ein Ende der Anleihekäufe ein. Hier schlummere Enttäuschungspotenzial. Sollte die Wirtschaft nicht wie erhofft Fahrt aufnehmen, sondern durch den Brexit doch härter als gedacht, getroffen worden sein, habe das Pfund Abwertungspotenzial. Aus unserer Sicht stehen die Chancen auf weitere Kursgewinne schlechter als das Risiko wieder Kurse in EUR/GBP von 0,90 zu erreichen, so Oberbank. (16.03.2021/ac/a/m)



