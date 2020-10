Euronext Paris-Aktienkurs Engie-Aktie:

11,51 EUR +0,44% (05.10.2020)



ISIN Engie-Aktie:

FR0010208488



WKN Engie-Aktie:

A0ER6Q



Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GZF



Euronext - Paris Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GSZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GDSZF



Kurzprofil Engie:



Die belgisch-französische Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) gehört zu den größten Energieversorgern (Stromerzeugungskapazität 31.12.2014: 81 Gigawatt; Stromerzeugung 2014: 328 Mrd. Kilowattstunden /(KWh); Gasabsatz 2014: 1.296 Mrd. KWh) in Europa. Wichtigste Märkte des Konzerns sind Frankreich und Belgien (EBITDA-Anteil 2014: 40%). Darüber hinaus ist der Konzern am weltweit zweitgrößten Umweltunternehmen SUEZ (33,7%) beteiligt. Größter Anteilseigner von Engie ist der französische Staat (Anteil: 33,3%). (06.10.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Engie-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Energiekonzerns Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) weiterhin zu kaufen.ENGIE habe das erhöhte Angebot von Veolia für einen 29,9%-igen Suez-Anteil (18,00 (ursprünglich: 15,50) Euro je Suez-Aktie in bar; entspreche: 3,4 (ursprünglich: 2,9) Mrd. Euro) akzeptiert. Den Unternehmensangaben zufolge resultiere aus dieser Transaktion ein Buchgewinn von 1,8 Mrd. Euro (vor Steuern). Ferner habe Veolia ein Übernahmeangebot an die restlichen Suez-Aktionäre (ebenfalls 18,00 Euro je Suez-Aktie in bar) angekündigt. Der Analyst gehe davon aus, dass ENGIE auch diese Offerte (ENGIE-Beteiligung an Suez vor Veolia-Transaktion: 32,1%) annehme. Während er das erhöhte Suez-Angebot positiv für ENGIE werte, sei die verschärfte zweite Covid-19-Welle in Europa, insbesondere auf dem Heimatmarkt Frankreich (EBITDA-Anteil Gj. 2019: 46%), negativ für den Versorger zu werten.ENGIE sei im ersten Halbjahr 2020 im Versorger-Coverage-Universum am stärksten von der Covid-19-Pandemie betroffen gewesen. Allerdings würden die europäischen Regierungen - im Gegensatz zum Frühjahr - versuchen, einen (weitgehend) Lockdown der Wirtschaft in Reaktion auf die zweite Covid-19-Welle zu vermeiden. Zudem sei nun Klarheit hinsichtlich der Besetzung des CEO-Postens geschaffen worden (Catherine MacGregor ab 01.01.2021). Die Prognosen des Analysten hätten (vorerst) Bestand. Für die ENGIE-Aktie würden der angekündigte Konzernumbau sowie die Underperformance seit Jahresbeginn sprechen (ENGIE-Aktie: -20%; zum Vergleich Versorger-Sektor: -1%), deren Ursachen (u.a. Dividendenausfall für 2019) sich in den nächsten Quartalen abbauen sollten.In Erwartung eines Gesamtertrags (zwölf Monate) von über 10% lautet das Votum für die Engie-Aktie weiterhin "kaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 12,60 Euro. (Analyse vom 06.10.2020)Börsenplätze Engie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Engie-Aktie:11,65 EUR +1,26% (06.10.2020, 11:11)