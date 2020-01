ISIN Engie-Aktie:

FR0010208488



WKN Engie-Aktie:

A0ER6Q



Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GZF



Euronext - Paris Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GSZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GDSZF



Kurzprofil Engie:



Die belgisch-französische Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) gehört zu den größten Energieversorgern (Stromerzeugungskapazität 31.12.2014: 81 Gigawatt; Stromerzeugung 2014: 328 Mrd. Kilowattstunden /(KWh); Gasabsatz 2014: 1.296 Mrd. KWh) in Europa. Wichtigste Märkte des Konzerns sind Frankreich und Belgien (EBITDA-Anteil 2014: 40%). Darüber hinaus ist der Konzern am weltweit zweitgrößten Umweltunternehmen SUEZ (33,7%) beteiligt. Größter Anteilseigner von Engie ist der französische Staat (Anteil: 33,3%. (30.01.2020/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Engie-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) charttechnisch unter die Lupe.Die Versorger seien erfolgreich ins neue Börsenjahr gestartet. Bei der Engie-Aktie führe dieser Rückenwind nach der kleinen Bodenbildung des Jahres 2019 zur Vervollständigung der größeren unteren Umkehr der letzten vier Jahre. Für den entscheidenden Befreiungsschlag sorge an dieser Stelle der Spurt über die Hochpunkte der letzten Jahre bei 15,59/15,63 EUR. Konservativ ermittelt lasse sich das rechnerische Anschlusspotenzial der diskutierten Trendwende auf rund 4 EUR taxieren. Für eine nachhaltige Wende zum Besseren spreche aktuell auch die sehr langfristige Chartbetrachtung. In den letzten beiden Jahren habe die Aktie zwei Innenstäbe in Folge ausgebildet, welche nun ebenfalls nach oben aufgelöst würden. Auf dem Weg zum Ausschöpfen des diskutierten Kurspotentials würden das Tief vom Oktober 2014 (16,62 EUR) sowie das Hoch vom Dezember 2015 (17,30 EUR) wichtige Etappenziele definieren. Exakt in diesem Bereich sei auch das Kursziel - abgeleitet aus der kleineren Bodenbildung des vergangenen Jahres - anzusiedeln. Die aktuelle Steilvorlage wäre dagegen bei einem Rückfall unter die Marke von 15 EUR mit einem dicken Fragezeichen zu versehen. Deshalb biete sich dieses Level als Stop-Loss an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Engie-Aktie:15,73405 EUR -1,04% (30.01.2020, 09:04)Euronext Paris-Aktienkurs Engie-Aktie:15,66 EUR -1,14% (30.01.2020, 08:25)