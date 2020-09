Euronext Paris-Aktienkurs Engie-Aktie:

FR0010208488



A0ER6Q



GZF



GSZ



GDSZF



Kurzprofil Engie:



Die belgisch-französische Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) gehört zu den größten Energieversorgern (Stromerzeugungskapazität 31.12.2014: 81 Gigawatt; Stromerzeugung 2014: 328 Mrd. Kilowattstunden /(KWh); Gasabsatz 2014: 1.296 Mrd. KWh) in Europa. Wichtigste Märkte des Konzerns sind Frankreich und Belgien (EBITDA-Anteil 2014: 40%). Darüber hinaus ist der Konzern am weltweit zweitgrößten Umweltunternehmen SUEZ (33,7%) beteiligt. Größter Anteilseigner von Engie ist der französische Staat (Anteil: 33,3%). (01.09.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Engie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Energiekonzerns Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) von "halten" auf "kaufen" herauf.Der französische Umweltkonzern Veolia Environnement (ISIN: FR0000124141, WKN: 501451) wolle den französischen Rivalen SUEZ (ISIN: FR0010613471, WKN: A0Q418) (vormals Suez Environnement) übernehmen. Veolia reagiere eigenen Angaben zufolge damit auf die Ankündigung von Engie (Anteil an SUEZ: 32,06%) von Ende Juli, die Strategie (inkl. SUEZ-Beteiligung) überprüfen und das Desinvestitionsvolumen verdoppeln (von 4 Mrd. Euro auf 8 Mrd. Euro) zu wollen. Veolia biete Engie für einen 29,9%igen SUEZ-Anteil 15,50 Euro je SUEZ-Aktie in bar (Aufschlag von 50% auf den SUEZ-Schlusskurs vom 30.07.), was für Engie einen Mittelzufluss von 2,88 Mrd. Euro bedeuten würde. Das Angebot sei bis zum 30.09. gültig.Sollte die Transaktion zustande kommen, wolle Veolia im Anschluss ein freiwilliges, öffentliches Übernahmeangebot für SUEZ lancieren. Die komplette SUEZ-Beteiligung habe per 31.12.2019 mit einem Buchwert von 1,95 Mrd. Euro in der Engie-Bilanz gestanden. Auch wenn das Umweltgeschäft aufgrund der globalen Herausforderungen weiter stark an Bedeutung gewinnen sollte, würde Diermeier unter der aktuellen Konstellation präferieren, wenn das Engie-Management das Angebot von Veolia hinsichtlich SUEZ annehme. Der Verkauf der SUEZ-Beteiligung würde zu einer schnellen Stärkung der Engie-Bilanz (eigene Verschuldungsziele würden in 2020 gerissen) führen (Mittelzufluss, Buchgewinn).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Engie-Aktie (am 31.08.: +5%) von "halten" auf "kaufen" hoch. Das Kursziel werde von 12,10 Euro auf 12,60 Euro erhöht. (Analyse vom 01.09.2020)Börsenplätze Engie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Engie-Aktie:11,765 EUR +1,07% (01.09.2020, 10:33)