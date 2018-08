Xetra-Aktienkurs Engie-Aktie:

13,42 EUR -0,22% (03.08.2018, 09:34)



Euronext Paris-Aktienkurs Engie-Aktie:

13,43 EUR -0,07% (03.08.2018, 10:28)



ISIN Engie-Aktie:

FR0010208488



WKN Engie-Aktie:

A0ER6Q



Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GZF



Euronext - Paris Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GSZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GDSZF



Kurzprofil Engie:



Die belgisch-französische Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) gehört zu den größten Energieversorgern (Stromerzeugungskapazität 31.12.2014: 81 Gigawatt; Stromerzeugung 2014: 328 Mrd. Kilowattstunden /(KWh); Gasabsatz 2014: 1.296 Mrd. KWh) in Europa. Wichtigste Märkte des Konzerns sind Frankreich und Belgien (EBITDA-Anteil 2014: 40%). Darüber hinaus ist der Konzern am weltweit zweitgrößten Umweltunternehmen SUEZ (33,7%) beteiligt. Größter Anteilseigner von Engie ist der französische Staat (Anteil: 33,3%). (03.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Engie-Aktienanalyse von Erkan Aycicek, Investmentanalyst von der LBBW:Erkan Aycicek, Investmentanalyst von der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie des französischen Energiekonzerns Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF).Das EBITDA habe einen organischen Anstieg von 6,2% auf 5,1 Mrd. EUR (Q1 6,0%) gezeigt. Das Wachstum beruhe im Wesentlichen auf den starken Anstieg der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (Wasserkraft) in Frankreich und Brasilien sowie durch die Einführung der Gasspeicherregelung in Frankreich. Die Erwartungen des Konsensus hätten bei 5,1 Mrd. EUR gelegen und seien damit leicht verfehlt worden. Auf berichteter Basis habe der Anstieg nur 1,3% betragen, vor allem durch die Abwertung des USD und des Brasilianischen Real ggü. dem EUR.Der berichtete Cash Flow from Operations (Unternehmensdefinition, nach Zinsen) habe bei 3,3 Mrd. EUR gelegen, verglichen mit 3,8 Mrd. EUR im Vorjahr. Der Rückgang resultiere im Wesentlichen aus der Rückkehr zu einer normalen Veränderung des Working Capital. Die Investitionen hätten sich auf 2,6 Mrd. EUR (VJ: 2,3 Mrd. EUR) belaufen. Gleichzeitig seien 1,4 Mrd. EUR an Dividenden abgeflossen (VJ: 1,6 Mrd. EUR).Die vom Unternehmen berichtete Nettoverschuldung (ohne Rückstellungen) habe bei 20,5 Mrd. EUR gelegen, 2 Mrd. EUR unter dem Wert zum Jahresende 2017 (22,5 Mrd. EUR). Der Abbau beruhe im Wesentlichen auf den Asset-Verkäufen (-3,4 Mrd. EUR). Die Finanzkennzahlen lägen mit einer Ratio Net Debt/EBITDA von 2,21x weiterhin deutlich unterhalb der Zielgröße von 2,5x und würden sich leicht zum Gesamtjahr 2017 verbessert zeigen, als 2,26x zu Buche gestanden hätten.Erkan Aycicek, Investmentanalyst von der LBBW, bestätigt seine Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 16,50 Euro für der Engie-Aktie. (Analyse vom 02.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Engie-Aktie: