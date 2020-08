Euronext Paris-Aktienkurs Engie-Aktie:

12,18 EUR +1,67% (12.08.2020)



ISIN Engie-Aktie:

FR0010208488



WKN Engie-Aktie:

A0ER6Q



Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GZF



Euronext - Paris Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GSZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GDSZF



Kurzprofil Engie:



Die belgisch-französische Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) gehört zu den größten Energieversorgern (Stromerzeugungskapazität 31.12.2014: 81 Gigawatt; Stromerzeugung 2014: 328 Mrd. Kilowattstunden /(KWh); Gasabsatz 2014: 1.296 Mrd. KWh) in Europa. Wichtigste Märkte des Konzerns sind Frankreich und Belgien (EBITDA-Anteil 2014: 40%). Darüber hinaus ist der Konzern am weltweit zweitgrößten Umweltunternehmen SUEZ (33,7%) beteiligt. Größter Anteilseigner von Engie ist der französische Staat (Anteil: 33,3%). (13.08.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Engie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des französischen Energiekonzerns Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF).Das bereinigte/operative Zahlenwerk für das zweite Quartal bzw. das erste Halbjahr 2020 sei (deutlich) hinter der Analysten-Prognosen zurückgeblieben. Die Covid-19-Pandemie und das milde Wetter hätten tiefe Spuren im Zahlenwerk hinterlassen. Positiv werte der Analyst, dass ENGIE nun wieder einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 veröffentliche (impliziere Ergebnisrückgänge ggü. 2019), was für eine erhöhte Visibilität spreche. Dieser sei aber ebenfalls hinter den Analysten-Erwartungen zurückgeblieben. ENGIE habe die Ausschüttungspolitik bestätigt, was auf Basis der Ergebnis-Guidance die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung für 2020 impliziere. Die Strategie überprüfe ENGIE (erneut). Es zeichne sich das Kopieren der erfolgreichen Iberdrola-/Enel-Strategie (Konzentration vor allem auf Erneuerbare Energie und Netze) ab.Insgesamt erachte der Analyst das wahrscheinliche Strategie-Vorgehen als sinnvoll, allerdings dürfte der Konzernumbau (Verdoppelung der bisherigen Desinvestitionsvolumens) mit weiteren Belastungen (v.a. Wertberichtigungen) einhergehen. Die Ergebnis- und Dividendenunsicherheit habe sich deutlich reduziert. Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich reduziert.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die ENGIE-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 10,40 auf 12,10 Euro angehoben. (Analyse vom 13.08.2020)Börsenplätze Engie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Engie-Aktie:12,07 EUR -0,74% (13.08.2020, 11:51)