Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Engie-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Energiekonzerns Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) weiterhin zu kaufen.ENGIE-Verwaltungsratsvorsitzender (Chairman) Clamadieu habe im Rahmen eines Zeitungsinterviews die Szenarien (Teil-/Komplettbörsengang, Verkauf an Finanz- oder Industrieinvestor) hinsichtlich des Bereichs Kundenlösungen, für den seit Sommer 2020 strategische Optionen geprüft würden, aufgeführt. Diermeier interpretiere die Aussagen von Clamadieu dahingehend, dass es auf einen Börsengang des Bereichs hinauslaufen werde. Damit gebe der Verwaltungsratsvorsitzende der seit Jahresbeginn 2021 amtierenden Vorstandsvorsitzenden (CEO) MacGregor zumindest die Grobrichtung vor. Jedoch wolle sich Clamadieu zukünftig wieder stärker aus dem operativen Tagesgeschäft heraushalten, was Diermeier grundsätzlich begrüße. Die Herausforderungen (v.a. Konzernumbau) für MacGregor seien nach Erachten des Analysten recht hoch, aber bewältigbar.Klarheit bestehe nun bezüglich der belgischen Atomkraftwerke (Stilllegung bis 2025), die in den letzten Jahren teilweise für erhebliche Ergebnisbelastungen verantwortlich gewesen seien. Die Risiken hinsichtlich Nord Stream 2 seien nach Meinung des Analysten gesunken. Ferner kooperiere ENGIE mit Total bei der größten Produktionsanlage für grünen Wasserstoff in Frankreich. Die deutliche Erholung der Aktienmärkte in den letzten Monaten sollte nach Erachten des Analysten eine erfolgreiche Trennung vom Bereich Kundenlösungen begünstigen. Diermeier habe seine Prognosen teilweise angehoben (u.a. bereinigtes/berichtetes EPS 2021e: 0,99 (alt: 0,96) Euro). Auf Sicht von zwölf Monaten weise die ENGIE-Aktie (-9%) im Sektorvergleich nach wie vor eine deutliche Underperformance (Stoxx Europe 600 Versorger: +11%) auf.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Engie-Aktie weiterhin mit "kaufen". Das Kursziel werde von 13,10 Euro auf 14,50 Euro erhöht. (Analyse vom 13.01.2021)Börsenplätze Engie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Engie-Aktie:13,575 EUR +0,74% (13.01.2021, 11:10)