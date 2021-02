Trotz Bundeszuschüssen zum Länderfinanzausgleich würden die Steuereinnahmen der Länder durch die Krise nachhaltig gedrückt. Das Bundesfinanzministerium schätze, dass die Länder bis 2025 rund 100 Milliarden Euro weniger Steuern einnehmen würden als noch vor der Krise angenommen. Das seien im Vergleich weniger als in den Jahren nach der Finanzkrise von 2009 bis 2014 mit ca. 120 Milliarden Euro. Auch der Bund werde über weniger Steuereinnahmen in den kommenden Jahren verfügen, hier summiere sich der Wegfall von erwarteten Einnahmen bis 2025 auf über 200 Milliarden Euro.



Die Steuereinnahmen der Länder würden nach dem Länderfinanzausgleich verteilt. Die letzte Reform des Finanzausgleichs, die 2020 in Kraft getreten sei und 2017 beschlossen worden sei, habe zu einer stärkeren Integration zwischen der Bund- und Länderebene gesorgt, vor allem weil sich der Bund mit geschätzt 10 Milliarden Euro mehr pro Jahr stärker am Länderfinanzausgleich beteilige.



"Mit der Reform ist Deutschland zu einem stärkeren vertikalen finanziellen Ausgleich - vom Bund zu den Ländern - übergegangen, gegenüber dem früheren System horizontaler Transfers zwischen den Ländern", so Julian Zimmermann, Analyst bei Scope.



"Im Krisenjahr 2020 hat sich die wechselseitige institutionelle Unterstützung des integrierten Föderalsystems ausgezahlt: Der Finanzausgleich hat dafür gesorgt, dass die Steuereinnahmen der Länder unabhängig von der Schwere des BIP-Einbruchs im jeweiligen Land verteilt werden," sage Zimmermann.



"Der neu geordnete Finanzausgleich hat so die Einnahmekapazität der Länder im Krisenjahr 2020 gestärkt, was sich positiv auf deren Kreditqualität auswirkt", so Jakob Suwalski, Direktor bei Scope. (17.02.2021/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Ausbruch von Covid-19 hat in Deutschland (AAA/Stabil) im Jahr 2020 zu einer schweren Rezession mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung von 5% geführt, so die Experten von Scope Ratings.Der Effekt auf die 16 deutschen Bundesländer sei hierbei nicht gleich verteilt gewesen. Der Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den Ländern habe zwischen 3.8% (Schleswig-Holstein) und fast 10% (Saarland) im ersten Halbjahr gelegen.Die exportabhängige Industrie, die im Saarland besonders wichtig sei, habe im Frühling 2020 unter dem Rückgang des globalen Handels und der Unterbrechung von Lieferketten gelitten. Die Tourismusbranche, eigentlich stark betroffen von Lockdowns und pandemiebedingten Maßnahmen, habe in Schleswig-Holstein im Mai und Juni von einer Erholung des Inlandstourismus profitiert, da Auslandsreisen ausgefallen seien.