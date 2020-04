Tradegate-Aktienkurs Energy Fuels-Aktie:

1,71 EUR -0,15% (28.04.2020, 12:34)



NYSE-Aktienkurs Energy Fuels-Aktie:

1,85 EUR -0,54% (27.04.2020)



ISIN Energy Fuels-Aktie:

CA2926717083



WKN Energy Fuels-Aktie:

A1W757



Ticker-Symbol Energy Fuels -Aktie:

VO51



NYSE-Symbol Energy Fuels -Aktie:

UUUU



Kurzprofil Energy Fuels Inc.:



Energy Fuels (ISIN: CA2926717083, WKN: A1W757, Ticker-Symbol: VO51, NYSE-Symbol: UUUU) beschäftigt sich mit der konventionellen und in situ (ISR) Urangewinnung und -rückgewinnung sowie mit der Erforschung, Genehmigung und Bewertung von Urangrundstücken in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: ISR Uran und konventionelles Uran. Sie führt ihre ISR-Aktivitäten über das Nichols Ranch Project im Nordosten von Wyoming durch. Sie führt ihre konventionellen Aktivitäten zur Urangewinnung und -rückgewinnung über ihre White Mesa Mill durch. Sie besitzt die Nichols Ranch Uran Recovery Facility in Wyoming (Nichols Ranch Project), eine Uranrückgewinnungsanlage in den Vereinigten Staaten. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen die White Mesa Mill in Utah, eine konventionelle Uranrückgewinnungsanlage in den USA. Sie besitzt auch Uran- und Uran/Vanadiumgrundstücke und -projekte in verschiedenen Phasen der Exploration, Genehmigung und Bewertung sowie voll genehmigte Uran- und Uran/Vanadiumprojekte im Standby-Modus. (28.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Energy Fuels-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Energy Fuels Inc. (ISIN: CA2926717083, WKN: A1W757, Ticker-Symbol: VO51, NYSE-Symbol: UUUU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Goldpreis habe sich mit einem Siebenjahreshoch zurückgemeldet. Die Aktien der großen Goldproduzenten würden ihr Comeback feiern. Und auch wenn sich Silber noch etwas ziere: Auch die Silberaktien würden signalisieren, dass auch mit Silber in den kommenden Monaten wieder zu rechnen sein dürfte. Doch ein Analyst habe gesagt: "Vergessen Sie kurz Gold. Dieser Rohstoff hat die besseren Chancen auf einen großen Preissprung."Lobo Tiggre, Analyst bei Independent Speculator, sehe den Uranpreis in einer ausgezeichneten Ausgangslage für einen großen Preissprung nach oben. "Der Uranmarkt weist seit einiger Zeit ein strukturelles Defizit auf", habe er gesagt. "Die Minenversorgung hat seit vielen Jahren nicht mehr ausgereicht. Und das hat funktioniert, denn ein Teil der oberirdischen Versorgung ist auf den Markt gekommen, insbesondere in Japan nach dem Unfall in Fukushima. Es wurde viel Uran wieder auf den Markt gebracht." Doch dieser sekundäre Markt sei gerade dabei auszutrocknen. Dazu würden derzeit einige Minen aufgrund von Covid-19 geschlossen. Die großen Uranproduzenten hätten Produktionskürzung vorgenommen - ähnlich der OPEC im Ölsektor. Covid-19 solle zudem noch einmal zu einer geringeren Produktion im laufenden Jahr in der Größenordnung von 16 Prozent führen.Der Uranpreis habe sich in den vergangenen Tagen tatsächlich nach oben gearbeitet. Der Spotpreis, der nur einen kleinen Teil des Uranmarktes ausmache, habe die Marke von 30 Dollar überschritten. Etwas, das es seit vielen Jahren nicht mehr gegeben habe. Die Aktien der Uranproduzenten und auch der Uranexplorer hätten in den vergangenen Tagen angezogen. Auch die fortgeschrittenen Explorer wie Energy Fuels oder auch Uranium Energy hätten mittlerweile Lebenszeichen gesendet. Für Uran werde es nun darauf ankommen, das Niveau weiter auszubauen. 30 Dollar seien zwar ein erster Schritt - doch ein solches Niveau rechtfertige nicht den Bau neuer Minen. Gelinge es dem Uranpreis aber weiter anzuziehen, dann dürfte sich das Bild Schritt für Schritt wandeln.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Energy Fuels-Aktie: