Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise verzeichnen nach den Angriffen auf saudische Ölförderanlangen und einen iranischen Öltanker eine Achterbahnfahrt, so die Analysten der Nord LB in ihrem "Newsletter Energy" für Oktober 2019.



Das Barrel Brent habe in der Spitze um bis zu 20% höher notiert, habe sich dann aber nach überraschend schneller Reparatur wieder auf sein ursprüngliches Niveau eingependelt. Allerdings könnte nur ein Funke genügen, um das Pulverfass im Persischen Golf zu entzünden, weshalb eine gewisse Risikoprämie trotz anhaltender Konjunktur- und Nachfragesorgen angebracht erscheine. Die Gaspreise hätten die Ölpreisentwicklung grundlegend nachgebildet. Nach einem Anstieg im September hätten sie bei nach wie vor prall gefüllten Speichern wieder nach unten korrigiert. Bei den aktuellen warmen Temperaturprognosen sowie einer erwarteten Abwertung des Britischen Pfunds im Falle eines harten Brexit, sähen die Analysten die Preise weiterhin unter Druck.



Auch die Strompreise dürften bei guten Prognosen zur EE-Erzeugung kurzfristig weiter auf niedrigem Niveau bleiben. Begünstigt werde dieser Preisdruck durch einen Rückgang des CO2-Preises. Erstmals seit April habe pro Tonne CO2 zeitweise weniger als 23 Euro gezahlt werden müssen. Diverse politische Treiber sowie die Insolvenz von Thomas Cook hätten die 200-Tage-Linie durchbrechen lassen, was charttechnisch ein starkes Verkaufssignal darstelle. Die Kohlepreise hätten sich dagegen aufgrund der Befürchtung vor kurzfristigen Einschränkungen russischer Gasimporte und Störungen französischer Kernkraftwerke etwas von ihren Tiefständen erholen können. (Ausgabe Oktober 2019) (16.10.2019/ac/a/m)





