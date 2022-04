Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Energiemärkte stehen im Zentrum des Ukraine-Krieges, so Christian Reuter von der NORD/LB.



Die schlechten Nachrichten würden nicht abreißen, ein Embargopaket nach dem anderen werde geschnürt. Dabei sei nicht klar, wie das alles funktionieren solle. Russland sei einer der wichtigsten Energielieferanten - für die Welt. In einer Situation, in der die Märkte bereits angespannt gewesen seien, könnten gerissene Lücken nicht anderswo kompensiert werden, mit Folgen für die Preise. Am deutlichsten sei das beim Gas. Das könne Russland quasi nur nach Westen liefern, weil die Infrastruktur nicht da sei. Ein Boykott würde den LNG-Preis nach oben treiben, mit Folgen z.B. für Spanien oder Italien, die großen Teil ihrer Bedarfe über LNG-Importe decken würden. Ähnlich dürfte das bei Kohle sein, die ebenfalls zum großen Teil keinen Weg aus Russland finden könne. Etwas anders sei die Situation bei Öl. Der Sektor sei am flexibelsten, sodass Russland Möglichkeiten habe, seine Exportmengen an andere Länder zu verkaufen.



Schaue man auf die Terminmärkte, sei festzustellen, dass zwar der erste Schock bei Kriegsausbruch "verarbeitet" scheine (Beruhigung der Spotpreise), dass aber die Preise für Lieferungen in sechs, zwölf oder 24 Monaten weiter nach oben kriechen und keineswegs eine Entspannung anzeigen würden. Das gelte für Gas, Kohle und Strom; und auch die Öl-Futures hätten sich bei 100 USD/b eingependelt. Der Gasmarkt ziehe eine Beruhigung aus den aktuell recht hohen Zuflüssen aus Russland; eine Offensive im Donbass könnte aber den Ukraine-Transit gefährden. Echte Kriegswirtschaft bleibe eine Eventualität. Zu erwähnen wären noch die Konjunktursorgen, nicht nur wegen des Krieges, auch Corona (China) sei immer noch ein Thema. Inflation, Zinsen und Notenbanken würden die außerordentlich hohen Unsicherheiten abrunden. (Ausgabe April 2022) (11.04.2022/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.