Wenn die Regierungen weiterhin grundsätzlich eher an den bisherigen Vorschriften festhalten würden, würden sie Gefahr laufen, die Investitionen in diesem Sektor zu untergraben. Beispiel Spanien: Dort habe die Regierung Pläne ankündigt, Geld von Energieversorgungsunternehmen zurückzufordern, die selbst kein Gas verwenden würden, aber davon profitiert hätten, dass die steigenden Gaspreise die Strompreise in die Höhe getrieben hätten.



Umgekehrt könnten Schwellenländer bei sinkenden Rohstoffpreisen am Status quo festhalten, was wiederum die Maßnahmen der Industrieländer zur Reduzierung der Kohlendioxidemissionen im Energiesektor konterkarieren könnte. Zu befürchten sei deshalb, dass die energieintensiven Industrien ihren Standort aus den Industrieländern in Entwicklungsländer verlagern würden. Aus diesem Grund sei die Einführung einer CO2-Steuer so wichtig.



Batteriespeicher entscheidend für stabile Stromversorgung



Im Bereich der regenerativen Energien bestehe weiterhin enormer Kapitalbedarf. Flood sei davon überzeugt, dass ausgewählte Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien stabile Erträge und hohe Dividenden bieten könnten.



Darüber hinaus sehe Flood den Sektor der Batteriespeicher als aussichtsreich an. Batteriespeicherung sei für die Durchsetzung erneuerbarer Energien von entscheidender Bedeutung, da sie zur Netzstabilität beitrage. Um den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben, würden wir effiziente Speichermethoden für die Steuerung der Dynamik bei Angebot und Nachfrage brauchen. Dafür sei es zwingend notwendig, die entsprechende Infrastruktur zu schaffen.



Fazit: Flood sei davon überzeugt, dass eine verlässliche staatliche Regulierung entscheidend für die Energiewende sei. Wir würden jetzt die Größenordnung erreichen, die erforderlich sei, um die Kosten für die Entwicklung erneuerbarer Energien zu senken, die nur durch privates Startkapital und staatliche Unterstützung zustande gekommen sei. Wenn sich dieser Prozess fortsetze, werde sich wahrscheinlich eine Industrie mit niedrigeren Energiekosten entwickeln als die, die auf herkömmlichen fossilen Brennstoffen basiere.(08.11.2021/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Pandemie hat zu hoffnungsvollen Verhaltensänderungen in der Gesellschaft geführt, so Paul Flood, Co-Fondsmanager des BNY Mellon Global Equity Income Fund bei Newton Investment Management , eine Gesellschaft von BNY Mellon Investment Management.Trotzdem sei es immer noch ein schwieriger Prozess, die von Wissenschaftlern geforderten Maßnahmen für mehr Klimaschutz umzusetzen. Die Regierungen würden eine entscheidende Rolle beim Abfedern des Preisanstiegs spielen, wenn die Energiekosten einen zu großen Teil des Einkommens vieler Menschen ausmachen würden. Die Schwierigkeit liege wie immer darin, die Balance zu finden zwischen dem, was ökologisch notwendig und dem, was in der Praxis machbar sei. Das falle umso schwerer, wenn wir die durch die Corona-Pandemie stark beeinträchtigte Wirtschaft in Gang halten wollten.Hohe Strompreise würden erneuerbaren Energien nutzen