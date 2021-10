Börsenplätze Energiekontor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Energiekontor-Aktie:

64,50 EUR +4,03% (14.10.2021, 09:13)



XETRA-Aktienkurs Energiekontor-Aktie:

62,40 EUR +6,48% (13.10.2021)



ISIN Energiekontor-Aktie:

DE0005313506



WKN Energiekontor-Aktie:

531350



Ticker-Symbol Energiekontor-Aktie:

EKT



Kurzprofil Energiekontor AG:



Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen Windkraft: Dafür steht Energiekontor (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) seit fast 30 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von knapp 287 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich möchte die Energiekontor AG eine Pionierrolle einnehmen und in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.



Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Bernau bei Berlin und Potsdam. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England (Leeds), Schottland (Edinburgh, Glasgow), Portugal (Lissabon), USA (Austin/Texas und Rapid City/South Dakota) und Frankreich (Toulouse, Rouen) vertreten.



Die stolze Bilanz seit Firmengründung: 122 realisierte Windparks und sieben Solarparks mit einer Gesamtleistung von knapp 1 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von mehr als EUR 1,6 Mrd.



Das Unternehmen ging am 25. Mai 2000 an die Börse. Die Aktie der Energiekontor AG ist im General Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden. (14.10.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Energiekontor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Bundestagswahl habe zwar noch keine Sicherheit gebracht, wer Deutschland künftig regieren werde. Das Ergebnis zeige aber: Klimapolitik und Umweltschutz würden dank einer wahrscheinlichen Beteiligung der Grünen auch in den kommenden Jahren im Fokus der Regierung stehen. Energiekontor dürfte als führender deutscher Projektentwickler im Windkraftsektor von dieser Entwicklung profitieren.An der Börse sei es zuletzt etwas ruhiger geworden um die Gesellschaft. Nach der fulminanten Kursrally im Jahr 2020 tendiere die Aktie seit Jahresbeginn in mehr oder weniger seitwärts.Mit den Zahlen zum ersten Halbjahr habe der Konzern Ende August die Erwartungen erfüllt. Im zweiten Halbjahr dürfte das Geschäft an Dynamik gewinnen. Die Projektpipeline liege bei rund 6,7 Gigawatt, rund die Hälfte davon in Deutschland.Das Leistungsspektrum der Gesellschaft decke nahezu die gesamte Wertschöpfungskette ab, von der Standortakquisition über die Finanzierung bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe von Windparks. Würden die Genehmigungsverfahren in Zukunft wie erhofft unbürokratischer und damit schneller durchgezogen, könnte Energiekontor sein Projektportfolio auch schneller umsetzen - und am Ende das angestrebte Ergebniswachstum von mindestens zehn bis 20 Prozent übertreffen.Die Aktie arbeite aber schon jetzt am Ausbruch aus der Seitwärts-Range. Nach dem Sprung über die 60-Euro-Marke müsse der Kurs dazu noch das Hoch aus dem Januar bei 64,40 Euro überwinden, dann wäre der Weg für eine dynamische Trendfortsetzung Richtung 75 Euro geebnet."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 14.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Energiekontor befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.