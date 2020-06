Paris (www.aktiencheck.de) - Es gibt nach wie vor einige Gründe, weshalb eine nachhaltige und kräftige Erholung der weltweiten Wirtschaft auf sich warten lassen könnte. Daher ist auch nicht auszuschließen, dass der Ölpreis schon bald wieder nachhaltig unter die Marke von 40 Dollar je Barrel rutschen könnte, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Erschwerend komme hinzu, dass auch einige Staaten mit bereits sinkenden Infektionszahlen wie beispielsweise die USA nun wieder mit steigenden Zahlen zu kämpfen hätten. Dass zuletzt auch der Ton der beiden Streithähne USA und China wieder ein wenig rauer geworden sei und nicht ausgeschlossen werden könne, dass der Handelsstreit schon bald wieder in die nächste Runde gehen könnte, bereite ebenfalls Kopfzerbrechen.Nichtsdestotrotz habe Öl der Nordseesorte Brent zuletzt an Wert zulegen können. Dabei dürften vor allem die kräftigen Förderkürzungen der OPEC und der mit der OPEC verbündeten Staaten (OPEC+) den Kurs beflügelt haben. Immerhin sei das Ölangebot im Mai um rund 12 Millionen Barrel pro Tag geschrumpft. Zudem habe die Internationale Energieagentur ihre 2020er-Nachfrageprognose nach oben korrigiert. Dass zuletzt der Dollar ein wenig zur Schwäche geneigt habe, verleihe dem weltweit in Dollar gehandelten Rohstoff zusätzlichen Rückenwind. Kurzum: Es sei auch nicht auszuschließen, dass Öl zeitnah die Marke von 45 Dollar je Fass ansteuere. (26.06.2020/ac/a/m)