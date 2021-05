Börsenplätze Enel-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Enel-Aktie:

8,103 EUR -1,98% (07.05.2021, 10:07)



Borsa Italiana-Aktienkurs Enel-Aktie:

8,101 EUR -2,01% (07.05.2021, 10:09)



ISIN Enel-Aktie:

IT0003128367



WKN Enel-Aktie:

928624



Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ENL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ESOCF



Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (07.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Versorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) unter die Lupe.Im ersten Quartal 2021 habe sich das Ergebnis von Enel wie erwartet rückläufig gezeigt, da das Vorjahresquartal dank einiger positiver Einmaleffekte ungewöhnlich hoch gewesen sei. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von Enel sei um 12% im Jahresvergleich auf EUR 4,2 Mrd. gesunken und damit knapp unter den Markterwartungen zu liegen gekommen, beim Nettoergebnis von EUR 1,2 Mrd. habe der italienische Stromkonzern die Analystenschätzungen jedoch leicht geschlagen. Die Netzvolumina seien gegenüber dem Vorjahresquartal, das schon ein paar Wochen Lockdowns enthalten habe, wieder angestiegen und Enel habe 900.000 Neukunden gewinnen können. Trotz des rückläufigen Ergebnisses in Q1 sei der Gesamtjahresausblick bestätigt worden: Das EBITDA werde weiterhin höher als im Vorjahr in einem Bereich von EUR 18,7 bis 19,3 Mrd. erwartet und die Mindestdividende solle bei EUR 0,38 je Aktie liegen.Angesichts der massiven Investitionspläne in erneuerbare Energien sei der Projektfortschritt besonders spannend: So seien die Investitionen im abgelaufenen Quartal um 9% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, sodass die Ziele für ein Rekordjahr bei den Kapazitätserweiterungen hätten bestätigt werden können. Durch den vor kurzem abgeschlossenen Verkauf des Glasfasernetzes "Open Fibre" stünden nun auch mehr Mittel zur Verfügung, die bald sehr gelegen kommen könnten: Das Management erwarte nämlich, dass der europäische Aufbauplan die Investitionsmöglichkeiten für Enel um 10 bis 20% erhöhen könnte, was zu einer langfristigen Ergebnisverbesserung führe sollte. In der Analystenkonferenz habe Enel zum Schluss mit der Nachricht überraschen können, dass man durchaus auch bereit wäre, überschüssige Projekte für erneuerbare Energien nach der Entwicklungsphase zu verkaufen, ein Geschäftsmodell mit dem zuletzt der norwegische Energiekonzern Equinor für Aufsehen gesorgt habe.Unsere letzte Empfehlung für die Enel-Aktie lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 07.05.2021)Offenlegungen12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity