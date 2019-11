Borsa Italiana-Aktienkurs Enel-Aktie:

Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (14.11.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des italienischen Versorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF).Das operative/bereinigte Zahlenwerk für das Q3/2019 habe sich insgesamt im Rahmen der Analystenprognosen bewegt. Das berichtete Zahlenwerk sei durch milliardenschwere Wertberichtigungen (4,2 Mrd. Euro) auf den Kohlekraftwerkspark belastet gewesen. Die Zwischendividende für 2019 sei um 14% y/y angehoben worden und habe der Analystenschätzung entsprochen. Die Ziele bis 2021 (exklusive IFRS 16) seien überwiegend bestätigt worden (Ausnahme: operatives EBITDA 2019 erhöht). Diermeier erwarte, dass Enel im Rahmen des Kapitalmarkttages (am 26.11.) die bisherige Mittelfristzielsetzung (bis 2021) um ein Jahr (bis 2022) fortschreiben werde (impliziere weiteres Ergebnis- und Dividendenwachstum in 2022). Damit werde Enel seines Erachtens weiterhin eine im Branchenvergleich überdurchschnittliche Visibilität der zukünftigen Geschäftsentwicklung bei gleichzeitig überdurchschnittlichem Gewinn- und Dividendenwachstum bieten. Die Dividendenrendite (u.a. 2019e: 4,7%) sei nach Ansicht des Analysten attraktiv.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Enel-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 6,70 Euro auf 7,30 Euro erhöht. (Analyse vom 14.11.2019)Börsenplätze Enel-Aktie:XETRA-Aktienkurs Enel-Aktie:6,906 EUR -0,32% (14.11.2019, 16:08)