Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (08.11.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Energieversorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) weiterhin zu kaufen.Das bereinigte/operative Zahlenwerk für das dritte Quartal 2021 habe sich im Rahmen der Analysten-Erwartung bewegt. Die Zwischendividende für 2021 (0,19 Euro je Aktie) habe seiner Erwartung und der Hälfte der vom Unternehmen in Aussicht gestellten Gesamtjahres-Dividende entsprochen. Der Ausblick für 2021, der auf dem Kapitalmarkttag im November 2020 (Zeitraum 2021-2023) bekannt gegeben worden sei, sei abermals wiederholt worden. Zu den bisherigen Zielen für die beiden Folgejahre habe sich Enel im Rahmen des Q3-Berichts nicht explizit geäußert. Das Geschäftsmodell sei strukturell und regional ausgewogen.Der Analyst sei von der Strategie nach wie vor überzeugt (sollte zu kontinuierlichen Ergebnis- und Dividendensteigerungen führen). Die Trends in der Energiewelt seien per Saldo (steigender Bedarf an Erneuerbaren Energien und Netzen vs. sinkender Bedarf an konventioneller Stromerzeugung) positiv für den Enel-Konzern. Der Analyst gehe davon aus, dass auf dem bevorstehenden Kapitalmarkttag (am 24.11.) eine Fortsetzung der bisherigen - erfolgreichen - Strategie präsentiert werde. Seine Prognosen hätten mehrheitlich Bestand (Ausnahme u.a. berichtetes EPS 2021e: 0,47 (alt: 0,49) Euro).In Erwartung eines Gesamtertrags (zwölf Monate) von über 10% lautet das Votum für die Enel-Aktie nach wie vor "kaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 7,70 auf 8,10 Euro angehoben. (Analyse vom 08.11.2021)