Tradegate-Aktienkurs Enel-Aktie:

4,148 EUR -0,86% (06.01.2017, 15:25)



ISIN Enel-Aktie:

IT0003128367



WKN Enel-Aktie:

928624



Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ENL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ESOCF



Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (06.01.2017/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alberto Gandolfi von Goldman Sachs:Alberto Gandolfi, Aktienanalyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie des italienischen Energiekonzerns Enel (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF).Der Aktienanalyst beziehe sich auf einen italienischen Zeitungsbericht, wonach die italienische Regierung den Vertrag von Enel-Chef Francesco Starace um weitere drei Jahre verlängern wolle. Die Bestätigung des Berichts wäre laut Gandolfi eine gute Nachricht für Enel, an dem der Staat beteiligt sei. Starace sei bei den Anlegern hoch angesehen und der Umbau von Enel gehe weiter. Deswegen begrüße der Aktienanalyst eine personelle Kontinuität.Alberto Gandolfi, Aktienanalyst von Goldman Sachs, belässt die Enel-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 5,35 Euro. (Analyse vom 06.01.2017)XETRA-Aktienkurs Enel-Aktie:4,147 EUR -0,26% (06.01.2017, 15:53)