Kurzprofil Endeavour Silver Corp.:



Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034, WKN: A0DJ0N, Ticker Symbol: EJD, TSE-Ticker-Symbol: EDR) ist ein kanadisches Silberminen-Unternehmen mit Sitz in Vancouver. Endeavour Silver besitzt und betreibt in Mexiko drei unterirdische Silber-Gold-Minen: die Mine Guanaceví im Bundesstaat Durango und die Minen Bolañitos und El Cubo im Bundesstaat Guanajuato.

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Endeavour Silver-Aktienanalyse der Analysten Chris Thompson und Philip Ker von PI Financial:Laut einer Aktienanalyse vertreten Chris Thompson und Philip Ker, Analysten von PI Financial, nur noch eine neutrale Haltung gegenüber den Aktien des Silberminen-Betreibers Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034, WKN: A0DJ0N, Ticker Symbol: EJD, TSE-Ticker-Symbol: EDR).Im Rahmen einer Branchenstudie zum Edelmetallsektor weisen die Analysten von PI Financial auf die jüngste Stärke des Goldpreises und den Bruch des Widerstands bei 1.400 USD je Unze als positive Faktoren hin. Das Umfeld für eine weiterhin positive Goldpreisentwicklung sei gut. Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran würden Gold als sicherem Hafen zusätzliche Unterstützung bieten.Es sei möglich, dass Endeavour Silver Corp. die Konsenserwartungen für das zweite Quartal verfehlen könnte. Das EPS werde nur auf 0,01 USD geschätzt, während der Markt im Durchschnitt ein Ergebnis von 0,04 USD unterstelle.Die Aktienanalysten von PI Financial stufen in ihrer Endeavour Silver-Aktienanalyse den Titel von "buy" auf "neutral" zurück, halten aber am Kursziel von 3,00 CAD fest.Börsenplätze Endeavour Silver-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:2,20 Euro -1,61% (25.07.2019, 15:46)