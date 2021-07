TSE-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:

7,27 CAD +4,30% (09.07.2021, 16:49)



NYSE-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:

5,835 USD +5,14% (09.07.2021, 16:49)



ISIN Endeavour Silver-Aktie:

CA29258Y1034



WKN Endeavour Silver-Aktie:

A0DJ0N



Ticker Symbol Endeavour Silver-Aktie Deutschland:

EJD



TSE-Ticker-Symbol Endeavour Silver-Aktie:

EDR



Kurzprofil Endeavour Silver Corp.:



Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034, WKN: A0DJ0N, Ticker Symbol: EJD, TSE-Ticker-Symbol: EDR) ist ein kanadisches Silberminen-Unternehmen mit Sitz in Vancouver. Endeavour Silver besitzt und betreibt in Mexiko drei unterirdische Silber-Gold-Minen: die Mine Guanaceví im Bundesstaat Durango und die Minen Bolañitos und El Cubo im Bundesstaat Guanajuato. (09.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Endeavour Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Silberminen-Betreibers Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034, WKN: A0DJ0N, Ticker Symbol: EJD, TSE-Ticker-Symbol: EDR) unter die Lupe.Der kanadische Konzern sei weiterhin auf Kurs, die eigene Prognose für das Gesamtjahr zu übertreffen. Das würden die gestern veröffentlichten Zahlen belegen. Der Endeavour Silver-Aktie habe das aber nicht helfen können, die habe in einem schwachen Gesamtmarkt nachgegeben. Der Chart sei damit deutlich angeschlagen. Es sehe momentan danach aus, als ob die Endeavour Silver-Aktie weiter in Richtung 200-Tage-Linie fallen würde, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.07.2021)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:4,932 Euro +5,16% (09.07.2021, 16:48)