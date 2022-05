NYSE-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:

3,655 USD +1,53% (24.05.2022, 17:05)



ISIN Endeavour Silver-Aktie:

CA29258Y1034



WKN Endeavour Silver-Aktie:

A0DJ0N



Ticker-Symbol Endeavour Silver-Aktie:

EJD



TSE-Symbol Endeavour Silver-Aktie:

EDR



NYSE-Symbol Endeavour Silver-Aktie:

EXK



Kurzprofil Endeavour Silver Corp.:



Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034, WKN: A0DJ0N, Ticker-Symbol: EJD, TSE-Symbol: EDR, NYSE-Symbol: EXK) ist ein kanadisches Silberminen-Unternehmen mit Sitz in Vancouver. Endeavour Silver besitzt und betreibt in Mexiko drei unterirdische Silber-Gold-Minen: die Mine Guanaceví im Bundesstaat Durango und die Minen Bolañitos und El Cubo im Bundesstaat Guanajuato. (24.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Endeavour Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Silberminen-Betreibers Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034, WKN: A0DJ0N, Ticker-Symbol: EJD, TSE-Symbol: EDR, NYSE-Symbol: EXK) unter die Lupe.Die Minenaktien hätte sich zuletzt beeindruckend entwickelt. Besonders stark hätten sich dabei die Silberminen präsentiert. Wenn man an einen neuen Silber-Bullenmarkt glaube, dann sei sicherlich Endeavour Silver eine der Aktien, die man im Depot haben sollte. In den kommenden Wochen würden sich die Augen beim kanadischen Konzern auf die Finanzierung des Terronera-Projekts in Mexiko richten. Gelinge es, dieses Projekt in Produktion zu bekommen, dann würde sich die Produktion von Endeavour Silver praktisch verdoppeln, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.05.2022)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:3,38 Euro +0,51% (24.05.2022, 17:18)TSE-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:4,70 CAD +2,40% (24.05.2022, 17:05)