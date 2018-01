Tradegate-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:

1,99 Euro +0,00% (09.01.2018, 17:16)



TSE-Euronext-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:

CAD 2,92 -1,02% (09.01.2018, 17:25)



ISIN Endeavour Silver-Aktie:

CA29258Y1034



WKN Endeavour Silver-Aktie:

A0DJ0N



Ticker Symbol Endeavour Silver-Aktie Deutschland:

EJD



TSE-Ticker-Symbol Endeavour Silver-Aktie:

EDR



Kurzprofil Endeavour Silver Corp.:



Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034, WKN: A0DJ0N, Ticker Symbol: EJD, TSE-Ticker-Symbol: EDR) ist ein kanadisches Silberminen-Unternehmen mit Sitz in Vancouver. Endeavour Silver besitzt und betreibt in Mexiko drei unterirdische Silber-Gold-Minen: die Mine Guanaceví im Bundesstaat Durango und die Minen Bolañitos und El Cubo im Bundesstaat Guanajuato.

(09.01.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Endeavour Silver-Aktienanalyse von Analyst Dalton Baretto von Canaccord Genuity:Dalton Baretto, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, empfiehlt die Aktien des Silberminen-Betreibers Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034, WKN: A0DJ0N, Ticker Symbol: EJD, TSE-Ticker-Symbol: DER) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu halten.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Basismetallsektor äußern die Analysten von Canaccord Genuity die Auffassung, dass 2018 die Mitte des späten Zyklusstadiums markieren dürfte. Die Nachfragetreiber aus China dürften an Kraft verlieren. Die Fokussierung auf den Abbau der Verschuldungen werde wahrscheinlich zunehmen. Außerhalb von China könnte sich wegen des anhaltenden globalen Wachstums die Nachfrage weiter verbessern, vor allem in den Schwellenländern.Analyst Dalton Baretto erwartet bei Endeavour Silver Corp. in 2018 deutliche operative Verbesserungen. In allen drei Minen dürfte es zu Produktionssteigerungen kommen. Gleichzeitig werde mit einer signifikanten Verringerung der Gesamtkosten gerechnet. Trotz der Erwartung sinkender Silberpreise dürfte es daher zu einem klaren Anstieg bei EBITDA und Cash flow zu erwarten.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity bestätigen in ihrer Endeavour Silver-Aktienanalyse das "hold"-Rating, erhöhen aber das Kursziel von 3,00 auf 3,25 CAD.Stuttgart-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:1,93 Euro -3,50% (09.01.2018, 15:35)