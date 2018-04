Tradegate-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:

2,19 Euro +1,15% (11.04.2018, 15:04)



TSE-Euronext-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:

CAD 3,38 +3,05% (10.04.2018)



ISIN Endeavour Silver-Aktie:

CA29258Y1034



WKN Endeavour Silver-Aktie:

A0DJ0N



Ticker Symbol Endeavour Silver-Aktie Deutschland:

EJD



TSE-Ticker-Symbol Endeavour Silver-Aktie:

EDR



Kurzprofil Endeavour Silver Corp.:



Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034, WKN: A0DJ0N, Ticker Symbol: EJD, TSE-Ticker-Symbol: EDR) ist ein kanadisches Silberminen-Unternehmen mit Sitz in Vancouver. Endeavour Silver besitzt und betreibt in Mexiko drei unterirdische Silber-Gold-Minen: die Mine Guanaceví im Bundesstaat Durango und die Minen Bolañitos und El Cubo im Bundesstaat Guanajuato.

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Endeavour Silver-Aktienanalyse von Analyst Dalton Baretto von Canaccord Genuity:

Dalton Baretto, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, empfiehlt die Aktien des Silberminen-Betreibers Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034, WKN: A0DJ0N, Ticker Symbol: EJD, TSE-Ticker-Symbol: DER) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu halten.

Während die Q1-Silberproduktion von Endeavour Silver Corp. die Prognose etwas verfehlt habe, sei die Goldproduktion etwas stärker ausgefallen als angenommen.

Abgesehen davon habe das El Compas-Update gezeigt, dass die Entwicklung planmäßig voranschreite. Die kommerzielle Produktion könnte in Q3/18 anlaufen, so der Analyst Dalton Baretto.

Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity bestätigen in ihrer Endeavour Silver-Aktienanalyse das "hold"-Rating sowie das Kursziel von 3,50 CAD.