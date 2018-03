TSE-Euronext-Aktienkurs Endeavour Mining-Aktie:

CAD 24,53 +0,33% (08.03.2018, 23:40)



ISIN Endeavour Mining-Aktie:

KYG3040R1589



WKN Endeavour Mining-Aktie:

A2ABF1



Ticker Symbol Endeavour Mining-Aktie Deutschland:

E5Y1



TSE-Euronext-Ticker-Symbol Endeavour Mining-Aktie:

EDV



Kurzprofil Endeavour Mining Corp.:



Endeavour Mining Corp. (ISIN: KYG3040R1589, WKN: A2ABF1, Ticker Symbol: E5Y1, TSE-Euronext-Ticker-Symbol: EDV) ist ein an der Toronto Stock Exchange gelistetes mittelgroßes Goldminen-Unternehmen mit Sitz in George Town, Grand Cayman.



Endeavour Mining betreibt in Westafrika 4 Minen (Elfenbeinküste, Mali und Ghana). (09.03.2018/ac/a/a)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Endeavour Mining-Aktienanalyse von Analysten Michael Stoner und Laurent Kimman von der Privatbank Berenberg:Michael Stoner und Laurent Kimman, Analysten der Privatbank Berenberg, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Goldminen-Betreibers Endeavour Mining Corp. (ISIN: KYG3040R1589, WKN: A2ABF1, Ticker Symbol: E5Y1, TSE-Euronext-Ticker-Symbol: EDV) mit einer Kaufempfehlung auf.Gold habe einen starken Start ins Jahr 2018 hingelegt, der auf eine sehr solide Dynamik in der US-Wirtschaft zurückzuführen sei, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Endeavour Mining sei als eine Multiplikation von organischem Wachstum und Margenerweiterung der bevorzugte Wert unter den afrikanischen Goldminen.Michael Stoner und Laurent Kimman, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die Endeavour Mining-Aktie mit dem "buy"-Votum und einem Kursziel von 28,33 CAD in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 09.03.2018)